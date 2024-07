Mazón: "No pactaban con nosotros por gobernar con Vox. ¿Ahora qué? ¿Van a seguir llamándonos fachas?"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, forzó a los miembros de su partido que formaban parte de gobiernos autonómicos con el PP a romper esas coaliciones y pasarse a la oposición tras el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con las CCAA para repartir inmigrantes llegados a Canarias. Uno de esos Ejecutivos que Vox ha roto ha sido el de la Comunidad Valenciana que preside el popular Carlos Mazón y que fue el primero de los presidentes autonómicos afectados en anunciar la nueva composición del Gobierno valenciano.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Carlos Mazón ha analizado cómo se han vivido estos días en la Comunidad Valenciana y el siguiente paso que va a dar cuando llegan algunos cantos de sirena de un adelanto electoral para intentar conseguir la mayoría absoluta que le permitiría prescindir de Vox en la Cámara de la región levantina. Mazón ha dicho que es "un error" por parte del partido de Santiago Abascal forzar la ruptura originada por "una decisión tomada desde la dirección nacional de Vox en Madrid".

El presidente de la Comunidad Valenciana ha mandado "un abrazo" al que hasta hace unos días era su vicepresidente, el torero Vicente Barrera, que por obligación debida a su partido ha dejado su puesto junto a los otros dos consejeros la de Justicia, Elisa Núñez, y el de Agricultura, José Luis Aguirre. A los tres los verá a lo largo del día en el intercambio de carteras con los nuevos miembros de su Gobierno. Sobre Barrera ha dicho que le tiene "mucho aprecio" y que ha ganado "un amigo independientemente de la situación que se ha producido".

La salida de los consejeros de Vox del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha ocurrido en el momento en el que están "preparando la puesta en marcha de la libertad educativa" que permite una "mayor esfera de libertad" en la Educación, tras los años de Gobierno de PSOE y Compromís, y también cuando van a poner "en marcha la educación gratuita de 0-3 años con la libre elección de centro". Esa ley la "tenia la preparada hubiera gobernado en coalición o no y Vox lo apoyó" y han aplicado una "agenda reformista desde el primer momento".

Por esta razón, Carlos Mazón ha apuntado que su rápida decisión de cesar a los consejeros de Vox una vez que la dirección nacional anunció la ruptura con el PP buscaba "la gobernabilidad" de la región. "Es lo que tiene que hacer un presidente, garantizar la gobernabilidad". "Hablé con ellos y les dije que no puedo mantener ni un minuto el vacío de poder. De los tres recibí una enorme comprensión", ha contado el presidente valenciano asegurando que "no era una competición para ser el primero y sí una obligación" por la gobernabilidad de la región.

La presidenta de la Cámara seguirá siendo de Vox

Tras la ruptura de Vox con el PP no todos los cargos del partido de Santiago Abascal han dimitido. Es el caso de la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, que anunció el pasado lunes que no iba a dimitir de su cargo. Sobre esta cuestión, el presidente valenciano Carlos Mazón ha dicho que no le "parece mal" que en "la Mesa de las Cortes valencianas haya al menos un representante de cada partido". "Es verdad que en el pacto de Gobierno venía la presidencia para Vox", ha recordado Mazón.

Sin embargo, "considera razonable" que "presida el Parlamento el partido más votado" pero no va "a hacer casus belli" de esta cuestión y cree que "es bueno que baje un poco la espuma". Sobre la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana y la aplicación de la agenda reformista en esta región ha dicho que "merece la pena que Vox también reflexione porque sino la irresponsabilidad llegaría demasiado lejos".

Negociar con PSOE y Vox

Mazón se ha referido a algunos nombres de Vox de la "segunda línea" que continúan en el gobierno valenciano, como el subsecretario de Agricultura, el subsecretario de Justicia o el director general de Deportes, Luis Cervera, que se incorpora a la Consejería de Presidencia: "Es gente que va a seguir y que va a estar con nosotros". Bromeando, ha dicho que la fuga de voxeros "parece que ha ido por barrios" y ha urgido a no perder "ni un minuto en la agenda de cambio": "Es nuestra obligación, tenemos un mandato".

Preguntado si va a negociar con el PSOE, el presidente de la Comunidad Valenciana ha respondido que "depende del acuerdo", si bien no está dispuesto "a negociar con el PSOE es la vuelta de la policía lingüística o la imposición del catalán". "No pactaban con nosotros por gobernar con Vox. ¿Ahora qué? ¿Van a seguir llamándonos fachas todos los días?", ha ironizado.

Con respecto a negociar con Vox, ha dicho que es lo que ha estado haciendo hasta este momento: "Gobernar en coalición significa "gobernar en coalición". Hay gente que no está preparada".