La zona cero de la DANA dos meses después: "El Ayuntamiento de Paiporta ha sido incapaz de sacar un pliego con ayudas"

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del 29 de octubre ocasionó la devastación de 79 municipios. 223 personas perdieron la vida a causa de uno de los peores fenómenos meteorológicos en España durante los últimos años. Esta catástrofe desencadenó la pérdida de cerca de 500 casas, dejando a 48.000 empresas, 51.000 autónomos, 355.000 empleados y cerca de 35.000 locales comerciales afectados.

Tras dos meses de anuncios de ayudas para paliar los efectos del temporal, la situación sigue siendo preocupante. Tan solo 41 de las 233 familias que se han visto afectadas por el fallecimiento de algún familiar han recibido la indemnización pertinente. Los vecinos de los municipios afectados continúan intentando rehacer su vida anterior, aunque siguen denunciando que la Administración les ha abandonado desde el comienzo.

Maxi Roldán, vecino de Paiporta, es uno de los testigos que presenció toda la situación el 29 de octubre, cuando encontró fallecidos en el trayecto de Paiporta hasta Picaña. Dos meses después, Roldán ha contado en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que "el paisaje ha cambiado, las calles están más limpias y la reconstrucción ha comenzado".

Sin embargo, según ha expresado el vecino de Paiporta, los ciudadanos del municipio han tenido que soportar una "negligencia" por parte de la Administración pública, que se ha visto traducida en "la pérdida de oportunidades y las dificultades para obtener elementos básicos", que con otro "tipo de gestión", no se hubiera tenido.

Apertura del Mercado Municipal de Paiporta

Poco a poco, la localidad de Paiporta comienza a ver la luz. De hecho, este pasado 31 de diciembre, el Mercado Municipal abrió sus puertas a los vecinos. Aún así, Maxi Roldán ha denunciado en esRadio que, comercios como el suyo, una vinoteca, no pueden abrir todavía, a pesar de la necesidad de que vuelvan a prestar sus servicios a los ciudadanos, algo que debería haber ocurrido "hace 45 días".

Aunque la reapertura de comercios es un aspecton "fundamental" para los vecinos de las localidades afectadas, las administraciones han interpretado que no lo era, por lo que los municipios han tenido graves problemas en la gestión. "En Paiporta no ha existido una jerarquía de actuaciones, no ha habido nadie al frente que nos dijera cuál era el camino y que debíamos hacer para recuperarnos antes", ha denunciado Roldán en sus declaraciones.

"Yo quiero que se nos olvide lo antes posible", ha dicho el afectado por el temporal a pesar del famoso lema "No nos olvidéis" que promovieron los valencianos porque eso significaría que la situación está reconducida. El 29 de octubre va a ser una fecha inolvidable para España, y sobre todo para los municipios afectados, pero el vecino de Paiporta ha expresado su intención de pasar página, aunque, para ello, Roldán ha manifestado que hacen falta muchas cosas que no tuvieron.

La ayuda privada ha sido más eficiente

En este contexto, Maxi Roldán ha querido recalcar la incompetencia de la Administración a la hora de la gestión y de conceder "los contratos de los seguros tal y como manda la ley". "Un político es una persona que tiene una administración que hemos votado todos, por lo tanto se debe a nosotros", ha comentado el vecino en esRadio, sin embargo, "no es capaz de entender el consorcio, incluso te plantean que pidas créditos ICO". En cambio, "la asociación de José Andrés o la Fundación de Juan Roig de Mercadona sí han entendido cómo funcionan las cosas y han sido capaces de comprender y empatizar", ha declarado Roldán.

Con respecto a la situación actual de la localidad de Paiporta, la calle Maestro Palau es una de las más importantes a nivel comercial en la cual solo se han recuperado 16% de los negocios dos meses después de la tragedia, tal y como ha señalado el vecino del municipio.

Esta situación se debe a la gestión por parte de las administraciones, ya que según Maxi Roldán, "el Ayuntamiento de Paiporta ha sido incapaz en dos meses de sacar un pliego de condiciones ayudas". "Hemos tenido ineficacia a todos los niveles", sin embargo, "algo que a mí particularmente me ha cautivado han sido los voluntarios, que no tenían por qué hacerlo", ha concluido Roldán sobre la situación actual en Paiporta.

Una ciudad de coches apilados

Albal, localidad en la Comunidad Valenciana, también fue otra de las regiones afectadas el pasado 29 de octubre. Pedro Pardo, vecino de la localidad valenciana, también ha expresado en esRadio como "dos meses después se va viendo la luz al final del túnel", aunque ha destacado la cantidad de vehículos destrozados por el temporal que siguen apilándose en su ciudad y que se pueden ver en el vídeo que ha facilitado a Libertad Digital.

En estos momentos, las labores de limpieza se centran principalmente en la retirada de vehículos, ya que según ha comentado Pedro Pardo, "en toda la zona cero había más de 128.000 coches, el equivalente al 40%". Los coches se dejaron en los núcleos urbanos y ahora es cuando "se han comenzado a retirar a las afueras de los pueblos", debido a que hace dos semanas se produjo un incendio en Catarroja.

La falta de empatía de Pilar Bernabé

Al igual que en Paiporta, "en Albal, los pocos comercios que han abierto han sido gracias a Juan Roig", mientras que en Catarroja "la cola para solicitar ayudas en el Ayuntamiento es tremenda", ha señalado el vecino de Albal.

Además, a pesar de que se han puesto en marcha ayudas telemáticas, "la gente mayor no sabe gestionarlo y tiene que acudir al Ayuntamiento". Con respecto a esto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, comentó que si la gente no sabía pedirlas que aprendieran. "No puede ser que luego salga la delegada del Gobierno, la señora Pilar Bernabé, diciendo que la gente es estúpida, me parece de una falta de empatía total", ha respondido Pedro Pardo.

No obstante, el vecino de Albal sí que quiere que se recuerde la sitaución vivida como "la mayor tragedia en España y en Europa en los últimos años". Además, Pardo ha añadido que "los que se tienen que poner las pilas son los que gobiernan", ya que el Ejército estaba trabajando ayer, día 1 de enero, y "los de fuera ya han ayudado con todo lo que han podido".

Las ayudas de Roig y Amancio Ortega

María José Moncholí también es vecina de Paiporta y ha señalado en Es la Mañana de Federico que "aunque Paiporta amanece un poco mejor, todavía queda mucho trabajo por hacer". Según ha comentado la vecina, "aún quedan muchos garajes que vaciar y muchos coches con lodo en la calle por retirar", aunque el Ejército está trabajando, "todo va muy lento".

En este sentido, "las ayudas aún no llegan", según la afectada "las únicas ayudas que han recibido los comerciantes son las de Juan Roig", mientras que las donaciones de Amancio Ortega "aún no se han dado porque el Ayuntamiento ha tardado en poder gestionarlas".