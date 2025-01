El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) afirma que tiene una "percepción de abandono" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Gobierno. Aseguran que no les han ofrecido ninguna repuesta desde la última reunión que mantuvieron el pasado 17 de diciembre para abordar las medidas que hay que adoptar tras el paso de la DANA que arrasó esta localidad y otras 70 de la provincia.

En un comunicado, el gobierno municipal de Torrent exige al órgano estatal "una respuesta formal e inmediata", mediante la elaboración de un plan de acción urgente que contemple medidas concretas para la reparación de los daños en el barranco del Poyo y actuaciones preventivas para evitar futuras crecidas.

Además, reclama la asignación de un presupuesto adecuado porque no es aceptable que "la falta de recursos se utilice como excusa para justificar la inacción". Aseguran que "es responsabilidad de la CHJ gestionar de manera eficiente los recursos disponibles y buscar soluciones reales y urgentes para afrontar los retos hídricos".

Pero como lo que está en juego son las vidas humanas, además de los cuantiosos daños materiales, el Ayuntamiento ha anunciado que "ante la inacción del Gobierno central y la CHJ", ha iniciado la contratación y ejecución de obras de reconstrucción, aunque "la magnitud de los destrozos requiere inversiones que el presupuesto municipal no puede cubrir por sí solo".

De hecho, el consistorio ha recurrido a la solicitud de un préstamo y ya ha contratado actuaciones de emergencia por 6.497.648 euros. Este endeudamiento, "aunque necesario para garantizar la seguridad y el bienestar", es en su opinión "una carga" que no debería asumir en solitario.

Sin embargo, a pesar de que Sánchez ya dijo aquello de que "si quieren ayuda, que la pidan", lo cierto es que Torrent asegura que de momento no ha recibido "ninguna confirmación de ayuda económica ni la más mínima intención de colaboración". También lamentan que "este silencio institucional no solo es una muestra de falta de compromiso, sino también de una alarmante indiferencia hacia los problemas" que afectan al municipio, lo que agrava la sensación de "abandono y desigualdad".

"Una mala gestión de la CHJ"

El pasado 17 de diciembre, el ayuntamiento de Torrent presentó a la CHJ un informe sobre los daños que la DANA provocó en el barranco y la necesidad "urgente" de acometer actuaciones preventivas para evitar nuevas crecidas. "Sin embargo –asegura el ayuntamiento–, los representantes de la CHJ se limitaron a trasladar al consistorio que lo estudiarían y que solo existían 15 millones de euros para todo el barranco del Poyo, desde Chiva a Torrent".

"Este reconocimiento de falta de recursos no solo es inadmisible, sino que evidencia una mala gestión de las prioridades en la administración pública", denuncia, cuando subraya que la misión de la CHJ es garantizar la seguridad hídrica y proteger los recursos naturales y humanos de su demarcación.

Al respecto, el Ayuntamiento de Torrent señala que el barranco afectado "no es un caso aislado ni reciente", ya que consistorio, vecinos y asociaciones de la zona llevan "años" alertando de la falta de mantenimiento, la acumulación de sedimentos y residuos y la inexistencia de planes preventivos para minimizar el impacto de episodios de lluvias torrenciales.

"El silencio a ofrecer respuestas claras y la inexistencia de medidas concretas pone en tela de juicio no solo la eficacia de la gestión de la CHJ, sino también su compromiso con los municipios afectados", asevera, y ve "especialmente preocupante que no haya sido capaz de presentar siquiera un plan básico de actuación". A su juicio, resulta "indignante" que se prioricen otros proyectos o inversiones en lugar de atender necesidades urgentes.

El consistorio recalca que "va a seguir exigiendo y trabajando con todas las instituciones competentes" para que "en un futuro que no se vuelvan a repetir estos graves daños". "Torrent no puede esperar más. La reconstrucción no es solo una cuestión económica, sino una obligación moral del Gobierno de España con los ciudadanos que han sido olvidados en medio de esta crisis", concluye.