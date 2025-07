Francis Puig: El otro "hermanísimo" de un presidente socialista que se enfrenta a la cárcel

No es la primera vez que el hermano de un alto cargo del PSOE aprovecha su relación familiar para obtener ventajas de la administración pública. Sucedió en los 90 con Juan Guerra, hermano del ex vice presidente Alfonso Guerra, sucede con David Sánchez hermano de Pedro Sánchez, y también con Francis Puig Hermano del ex Presidente Valenciano Ximo Puig que a pesar de las sospechas nunca renunció a separarse de su hermano sino que presumió invitándolo a fiestas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig --hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig-- por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. Para su socio, Juan Enrique Adell Bover, propone una condena de tres años de cárcel.

La fiscalía le atribuye un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada y reclama la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago de la multa.

El texto de la Fiscalía Anticorrupción señaló durante la investigación que "comprobadas las facturas aportadas por las tres mercantiles como justificación de las subvenciones solicitadas durante el período de 2015 a 2018, en las que se describen las cantidades, conceptos genéricos, períodos de facturación, y la declaración de los investigados, el fiscal solicita realizar una indagación sobre los siguientes proveedores de COMUNICACIONS DELS PORTS SA (CDP SA) y MASMUT PRODUCCIONS SL (MMP SL), ambas administradas por PUIG FERRER, y de CANAL MAESTRAT, administrada por ADELL BOVER, con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados".

De esta manera Anticorrupción considera probado que, como administrador de Masmut Produccions SL, deberá ser condenado a indemnizar a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 58.866,69 euros, y a la Generalitat de Cataluña en la de 51.825,28 euros (el total supuestamente defraudado con MMP SL durante el período de 2015-2018 asciende a 110.691,97 euros).

La documentación presentada ante la justicia demuestra que el hermano de Ximo Puig usó un mecanismo similar al del Caso Nóos para duplicar y hasta triplicar las subvenciones conseguidas justificando con las mismas facturas de gastos una y otra vez.

Consciente de las investigaciones que se llevaban a cabo y de las dificultades que tenía para sostener este entramado supuestamente delictivo, Francis Puig llegó a admitir que su hermano Ximo le daba subvenciones sin saber la empresa qué gastos cubría.

La justicia considera no obstante que cabe descartar expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza, curiosamente, la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.

La vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno valenciano va a "perseguir hasta el final cada céntimo de euro del dinero público de los valencianos que parece que se concedió al hermano de (el expresidente de la Generalitat) Ximo Puig", y que por ello se personó la Generalitat en abril en la causa abierta contra Francis Puig.