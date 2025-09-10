Los Policías de Agua del Gobierno de España no vigilaron los barrancos la tarde del la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno de España, ha emitido hoy a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, una información que precisa que ninguno de los Policías de Agua, encargados de vigilar y advertir acerca de la crecida del caudal en los barrancos, trabajó entre las tres y cinco de la tarde durante el 29 de octubre.

Esta información viene remitida por la CHJ dentro del marco de la comisión de investigación que se está llevando a cabo dentro del parlamento valenciano. Desde la comisión se la había solicitado a la confederación la "remisión del listado de agentes medioambientales que estuvieron en activo durante los días 28,29,30 y 31 de octubre, con detalles de las funciones que asumieron y de los horarios en los que estuvieron colaborando con la emergencia".

En ese mismo documento se afirma que el servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos cuenta con una plantilla total de "55 empleados", de los cuales hay agentes medioambientales, guardas fluviales que están "distribuidos por el ámbito geográfico de la demarcación", defiende este informe de la confederación. En el documento remitido se observa una tabla que refleja los horarios de los diferentes agentes y concluye que ninguno de los 55 trabajó más allá de las 17 horas.

La crecida del caudal y el desbordamiento de las aguas se produjeron momentos después de las cinco de la tarde cuando ya la CHJ había mandado a sus empleados a casa. Únicamente tres agentes trabajaron hasta el final de su jornada y el resto abordaron sus funciones en horario de mañana, según se observa en la tabla consultada por Libertad Digital.

¿Qué hicieron los Policías de Agua el 29 de octubre?

Según el documento de la CHJ, las labores desarrolladas durante los días 28 y 29 de octubre consistieron en "la vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio del día 29 de octubre". Y que, días después del trágico acontecimiento, atendieron peticiones, resolvieron dudas y "evaluaron los daños al dominio público hidráulico". La desgracia llegó después, cuando la Policía de Agua ya se había retirado.

Ausencia de la CHJ

En definitiva, durante las horas más críticas de la DANA. Más de diez meses después, se ha conocido esta información a partir del informe que ha enviado la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo, que tiene pendiente declarar ante la jueza el próximo 19 de septiembre, la mayoría y gran parte de los agentes medioambientales de la CHJ dejaron de trabajar por la tarde con alerta roja en la provincia de Valencia.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez y del que Sara Aagesen es ministra de Transición Ecológica –Teresa Ribera ocupaba este cargo cuando se produjo la DANA— siempre ha defendido a capa y espada que la actuación de la Conferencia había sido la correcta, descargando todas las responsabilidades sobre el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón.