Este miércoles hemos podido escuchar a la responsable de medio ambiente en el Gobierno de Pedro Sánchez: la ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico, Sara Aagesen, que ha atendido la llamada de la cadena SER.

Lo hace prácticamente cinco días desde que arrancó esta última oleada de incendios, con más de 25.000 hectáreas calcinadas, 37 focos activos en 7 comunidades autónomas (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y Andalucía) con cerca de 10.000 personas evacuadas en más de 30 municipios y que se han cobrado la vida de dos personas.

Desde que arrancaron no tenemos noticias de Pedro Sánchez, ya que el presidente del Gobierno, el mismo que corrió en 2022 a fotografiarse en el incendio de Monfragüe -en un polémico retrato por su pose y sus ajustados tejanos- cuando Fernández Vara gobernaba en Extremadura, o los de Castellón cuando gobernaba el socialista Chimo Puig, sigue en la Mareta donde supuestamente va a reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero y con Salvador Illa, y no para coordinar precisamente las labores de extinción y rescate.

Desde que arrancaron las llamas en León, la noticia más relevante que hemos tenido del Gobierno central han sido los miserables comentarios de Óscar Puente, ministro de Transportes en redes sociales frivolizando con las llamas y echando en cara al presidente de Castilla y León que estuviera de vacaciones en Cádiz cuando empezaron los incendios en su región: "Está la cosa calentita", decía jocoso.

Pues bien, este miércoles Sara Aagesen ha sido la encargada de recoger el testigo de Elma Saiz como miembro del Gobierno de guardia en vacaciones. Y ya era hora, ya que de Medio Ambiente no habíamos oído nada sobre las labores y coordinación en la extinción de los fuegos que calcinan buena parte de España en estos días.

¿Y qué ha dicho Sara Aagesen? Aunque no se ha querido meter con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por los incendios, no ha desaprovechado la ocasión para culpar al "negacionismo" climático de la virulencia de los focos. "Es un aviso claro y ser conscientes que el cambio climático está ahí y los incendios son un impacto de ese cambio climático y por eso tenemos que actuar en la prevención".

Además, ha confesado que sigue siendo necesario invertir en prevención, no sólo en Castilla la Mancha, sino también a nivel de la administración central.

Ante la pregunta: "¿Va a visitar usted alguna de las zonas incendiadas o el presidente del Gobierno?", la ministra contestó: "Si mi presencia es necesaria, va a colaborar y va a ayudar, siempre estoy disponible, por supuesto. Si es positivo me trasladaré a cualquier lugar donde sea útil y otro miembro del Gobierno, igual, aunque en este momento no está previsto".

Unas declaraciones que recuerdan mucho a aquella rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez ante los terribles destrozos de la DANA, cuando vino a decir que si necesitan ayuda que la pidan.

Respecto a los comentarios en redes sociales de su colega de Gobierno Óscar Puente, y preguntada directamente por su opinión sobre los mismos, la ministra ha tratado de evitar la polémica y ha señalado que "desde su conocimiento de la geografía" de Castilla y León, "los comentarios de Óscar Puente tendrán su vocación", sin embargo, "mi forma de reaccionar es unidad de coordinación y trabajar de la mano para conseguir la extinción de los incendios".

