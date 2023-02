2 / 16

Pedro Sánchez con gafas de sol dentro del Falcon oficial

El 24 de junio de 2018, Moncloa distribuyó varias imágenes del interior de los aviones oficiales. En una de ellas aparecía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a bordo del avión oficial Falcon con gafas de sol, en un poco disimulado intento de imitar a Kennedy. El objetivo, dar una imagen muy presidencial y moderna al mismo tiempo, aunque acaba resultando bastante hortera e impostada. Las mofas en redes sociales no se hicieron esperar: “¿Tú has visto Air Force One?" se preguntaba uno, mientras otro comentaba “tremenda la cuarta temporada de Narcos" y un tercero que “vaya pinta tiene el remake de Top Gun".