Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, acudió ayer a Torrente, uno de los tantos municipios afectados por la DANA de octubre de 2024. Su visita no estaba notificada al Ayuntamiento de Torrente de forma oficial ya que desde el Gobierno de España no se quiso avisar ni convocar a la alcaldesa popular, Amparo Folgado.

La ministra de Pedro Sánchez llegó a Torrente a primera hora de la mañana para asistir a un evento organizado por la Mancomunidad de la Horta Sur, que es la agrupación voluntaria de municipios que organizan y prestan, de forma mancomunada, obras, proyectos y servicios relativos a las competencias municipales. La sede se ubica en la calle Cervantes de Torrente.

Al finalizar el acto, Yolanda Díaz salió a la calle donde le esperaban decenas de vecinos afectados que comenzaron a preguntarle en tono elevado que "¿Por qué sólo culpas a Mazón, traidora, vende obreros? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no culpáis también a Pedro Sánchez? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no hablas con los vecinos? ¡Da la cara, culpable!" Todo esto en relación con lo acontecido el 29 de octubre de 2024.

La huida de Yolanda Díaz en Torrente

Díaz en vez de contestar o de dar la cara ante los vecinos que estaban esperando su momento para hablar con ella, les dio la espalda e hizo caso omiso a las preguntas que le formularon. Únicamente se centró en andar, a buen ritmo, escoltada por sus guardaespaldas y llegar al coche oficial cuanto antes. Estas imágenes se han viralizado en algunos perfiles de redes sociales.

Yolanda Díaz huye de los valencianos en Torrent. La galga de Torrent pic.twitter.com/3cxVA2K1rS — Pablezno (@Pableraso) October 18, 2025

El Gobierno de España continúa en la senda de no escuchar a los valencianos. Esto ocurre en cada visita de un ministro a la ciudad de Valencia o a cualquier municipio de la provincia como sucedió con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, o con Diana Morant, ministra y líder del PSOE valenciano.

El recuerdo de Paiporta

Con estas imágenes, el episodio que vivió ayer Yolanda Díaz recuerda a la huida de Pedro Sánchez en Paiporta el 3 de noviembre cuando abandonó a los reyes de España y a Carlos Mazón en su visita a la zona cero de la DANA.