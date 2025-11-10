La juez de Catarroja admite la personación en la causa de la dana de un abogado vinculado a la cloaca del PSOE

En un auto hecho público este lunes relativo a la causa de la dana, la juez instructora de Catarroja ha admitido la personación, previo pago de 6.000 euros, del abogado Luis Sáenz de Tejada, en nombre de la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, tal y como adelanta La Razón.

Luis Sáenz de Tejada, que fue apartado de la carrera judicial por varios delitos en el ámbito de la violencia de género contra su exmujer, también magistrada, forma parte de la cloaca del PSOE junto a Leire Díez e intentó el pasado mes de marzo personarse en la causa que instruía desde hacía meses la juez Beatriz Biedma con el objetivo de conseguir la expulsión de la magistrada del proceso. Porque se da la circunstancia de que la propia Biedma habría participado en la instrucción de aquel caso por el que el Tribunal Supremo acabaría condenando a Sáenz de Tejada y expulsándolo de la carrera judicial. Según constaba en el escrito presentado por el propio Sáenz de Tejada, Biedma fue apartada "por prejuzgar cuál iba a ser el resultado del procedimiento".

De esta forma, si finalmente se hubiese aceptado su personación en la causa contra David Sánchez, nadie dudaba de que el abogado solicitaría también su recusación, alegando la "enemistad manifiesta" que existe entre ambos, puesta también de manifiesto en su canal de Youtube, en la que el ahora abogado le dedica todo tipo de improperios.

No obstante, la Audiencia de Badajoz constató las verdaderas intenciones de Saénz de Tejada y confirmó el criterio de la juez instructora, impidiendo su personación. Intentó más tarde que se personara su hermana, pero la juez Biedma tumbó de nuevo la personación, llegando ésta a la Audiencia que, nuevamente, dio la razón a la jueza instructora.

Ahora, y en nombre de la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, la juez instructora del caso de la dana ha admitido la personación de Sáenz de Tejada.