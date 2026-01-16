Fracasa el intento de recuperar los mensajes del móvil del exjefe de gabinete de Mazón durante la Dana

El juzgado que investiga la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024 continúa sin poder acceder a una de las piezas clave del sumario: las comunicaciones del entonces jefe de gabinete de Presidencia. La prueba técnica realizada este viernes sobre el teléfono que utilizó José Manuel Cuenca el día del temporal no ha permitido rescatar ninguno de los mensajes enviados o recibidos durante aquel trágico día, en la que la riada causó 230 víctimas mortales.

La diligencia se ha desarrollado en el Juzgado de Catarroja (Valencia), que instruye la causa penal, y ha contado con la intervención de un técnico de la Dirección General de Tecnología de la Generalidad Valenciana. El dispositivo analizado fue el mismo que Cuenca empleó durante la Dana y que devolvió posteriormente reseteado, con los datos eliminados, una vez cesó en el cargo.

Cuenca había sido citado por cuarta vez para facilitar la tarjeta SIM del teléfono que usa en la actualidad, con el fin de introducirla en el antiguo terminal y comprobar si era posible acceder a las conversaciones de aquel día. Pese a ello, según fuentes personadas en el procedimiento, la operación no arrojó resultados.

Tras constatar la imposibilidad de recuperar la información por esta vía, el exjefe de gabinete ha dado su consentimiento para que la jueza solicite los mensajes a Meta Platforms, la empresa propietaria de la aplicación de mensajería, en un nuevo intento por obtener esos datos.

"Se perdió información en un proceso de portabilidad"

A la salida del juzgado, Cuenca ha defendido su actuación y ha negado haber borrado comunicaciones de forma intencionada. "Nunca borré los mensajes, lo único que hice es lo que hace cualquiera que tiene un móvil de empresa, restablecer los valores de fábrica al devolverlo", ha declarado a los periodistas. También ha subrayado que esta ha sido su cuarta comparecencia judicial en el marco de la investigación.

Según su versión, la pérdida de información se produjo incluso antes de devolver el terminal. "Se perdió información en un proceso de portabilidad", ha señalado, reiterando que no eliminó mensajes relevantes para la causa.