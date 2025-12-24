Feijóo remite a la juez los mensajes que le escribió Mazón durante la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

Alberto Núñez Feijóo ha remitido por escrito a la juez de la Dana los mensajes que le envió Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024, cuando tuvo lugar la catástrofe que se cobró la vida de 229 personas. El presidente del PP responde así al requerimiento judicial, que le pedía esta documentación y solicita declarar por videoconferencia en el juicio.

"El primer contacto lo inicié con el señor Mazón a las 19.59", detalla el presidente del PP en el acta notarial remitida, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. "Le indico que no puede cogerle el teléfono por encontrarme en un acto institucional, pero que le llamaré lo antes posible", añade. Se inicia entonces un intercambio de mensajes hasta las 23.29 de la noche.

A las 20.09, Mazón escribe a Feijóo en respuesta a un mensaje previo: "Luego te cuento, se está jodiendo cada minuto"; a las 20.15 admite que queda una "noche larga por delante"; a las 21.44 reconoce que "no podemos trabajar sin telefónica"; un minuto después le escribe: "Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente per nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

A las 23.22 Mazón habla sobre el gabinete de crisis del Gobierno central: "Han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". A las 23.23 le comunica a Feijóo que "he hablado con Sánchez Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posible efectivos para mañana". "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo".

Un minuto después escribe: "A través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume". "Noche eterna por delante", añade. A las 23.25 se refiere a las víctimas: "No lo hemos hecho público aún pero ya está apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más", "un puto desastre va a ser esto presi", añade. "Si, si, te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos que cojones nos vamos a encontrar", concluye a esa hora.

A las 23.29 se produce la última comunicación en la que Mazón le responde "estamos en ello" y "gracias presi". Los mensajes demuestran hasta qué punto el entonces presidente de la Comunidad Valenciana estaba desbordado y carecía de información suficiente sobre los fallecidos aquella noche. También, que pudo hablar con el Gobierno central muy tarde, pasadas las 20 de la tarde.

Mazón reconocía también que se creó un gabinete de crisis estéril, a pesar de lo cual al día siguiente, 30 de octubre, decidió abrazarse a Pedro Sánchez y confiar en su voluntad, en contra del criterio del propio Feijóo, que le pidió declarar el estado de emergencia. Un año después, después del funeral por las víctimas de la Dana, finalmente Mazón dimitió de sus cargos en el Gobierno valenciano y el PP de la región, manteniendo su acta de diputado para seguir siendo aforado.