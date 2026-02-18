La primera sesión de la comisión para la reconstrucción tras la DANA finaliza con acuerdos

La comisión mixta entre Gobierno central y la Generalitat para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en Valencia por la DANA del 29 de octubre de 2024 ha celebrado este miércoles su primera reunión en Riba-roja, un encuentro que se ha llevado a cabo bajo un clima de "entendimiento" y en el que, como primera medida, se ha acordado crear cuatro grupos de trabajo que coordinarán los comisionados de ambas administraciones: salud mental, infraestructuras hídricas, emergencias y Albufera y Parque Natural del Turia.

Así lo han anunciado al término del encuentro tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en atención a los medios en la que, tras hora y media de reunión, han subrayado el "tono constructivo" mantenido. En el encuentro han participado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y alcaldes de los municipios afectados por las riadas que dejaron 230 víctimas mortales.

Tras la constitución de la comisión mixta, se ha tratado la creación de los cuatro grupos de trabajo: uno sobre salud mental, porque "es fundamental también atender esta parte clave en la reconstrucción" de la provincia de Valencia; de infraestructuras hídricas; emergencias y la Albufera y Parque Natural del Turia.

Torres ha indicado que la comisión tendrá reuniones cada tres meses en lo que ha destacado que es un órgano "colegiado": "no es de votación ni de crispación o de disenso sino todo lo contrario, de consenso y de colaboración", que tendrá una copresidencia, por parte del Gobierno de España y de la Generalitat, que coordinarán las sesiones en cada ocasión. Y ha señalado que esta convocatoria "es un ejemplo de la cooperación entre administraciones", que tiene el objetivo de responder de forma "coordinada y eficiente" para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Además, se han celebrado varios encuentros de la comisionada con representantes de la Generalitat y las entidades locales municipales; y se ha creado un Comité de Personas Expertas.

Por su parte, Pérez Llorca ha recalcado que una de las primeras decisiones que tomó como jefe del Consell fue pedir una cita con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y trasladarle la necesidad de constituir esta comisión "donde todas las administraciones estuviesen representadas, primero, por una cuestión de forma y por otra, por una cuestión de fondo".

"La primera cuestión de forma es porque no se podía entender que estuviésemos siempre en la confrontación, en la polarización, incluso hablando de un tema tan sensible como era la reconstrucción de los pueblos afectados por la DANA y, sobre todo, por una cuestión de fondo, que es lo más importante y es lo que más necesitan todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados", ha expuesto.

A su juicio, "queda mucho por hacer, se necesitan cambios normativos, se necesita muchísima colaboración de todas las administraciones" y en eso se ha tratado en la reunión, en que "vayamos todos en la misma dirección y que tratemos de cumplir el objetivo" de asegurar la salud de todos los valencianos y valencianas de los pueblos afectados; que todas las obras planificadas lleguen a término y "finalizar esa tarea de reconstrucción y de recuperación que es tan necesaria".

Pérez Llorca además ha pedido que estas reuniones sean "útiles" y que los ciudadanos noten "que después de una reunión hay acción, hay trabajo y hay soluciones". En esta línea, ha añadido que cuando dio el paso de presentarse como 'president' ya dijo que no llegaba a "crispar si no a buscar soluciones y eso es lo que estoy intentando desde el primer día".

A su juicio, "ha bajado mucho la tensión en la calle y eso es fruto de todos. Y es lo que he apreciado yo en estos meses como presidente de la Generalitat. Y eso es fruto del entendimiento de todos"