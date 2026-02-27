El fiscal de la DANA pide prorrogar la instrucción seis meses más tras la posible imputación de Mazón

El fiscal adscrito a la causa que investiga la gestión de la DANA ha solicitado a la jueza instructora que prorrogue seis meses más la investigación. El procedimiento, que se sigue en el Juzgado de Catarroja, tenía como fecha límite el próximo 30 de abril de 2026, pero el Ministerio Público considera que aún quedan diligencias clave por practicar.

En un escrito el representante de la Fiscalía recuerda que el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de doce meses para la instrucción, aunque permite acordar prórrogas sucesivas de hasta seis meses cuando no sea posible concluir la investigación en el tiempo previsto. A su juicio, concurren motivos suficientes para acordar esa ampliación, entre ellos la petición de investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por "inactividad negligente" durante las riadas.

La magistrada elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se investigue a Mazón, actualmente aforado. Si bien, esa imputación del expresidente valenciano se encontraría en el aire ya que la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Catarroja que investiga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, no argumenta el delito de homicidio imprudente.

Pero además, entre las actuaciones pendientes figura una comisión rogatoria internacional acordada en febrero para recabar los mensajes del teléfono móvil de José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón. También varias testificales aún no tienen fecha señalada y otras están previstas para el mes de abril, lo que, según el fiscal, dificulta cerrar la fase de instrucción en el plazo inicialmente fijado.

El fiscal sostiene que previsiblemente no podrá finalizarse la instrucción antes del 30 de abril, ya que del resultado de las diligencias pendientes podrían derivarse nuevas actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, respalda formalmente la ampliación del procedimiento durante seis meses más.