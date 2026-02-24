La jueza de la DANA da el primer paso para la imputación de Carlos Mazón

La jueza que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada para que investigue al expresidente valenciano Carlos Mazón, según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital.

Hasta este momento, en la causa solo se encuentran imputados la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias. La jueza investiga las posibles responsabilidades civiles de los dirigentes de la Comunidad Valenciana por la gestión de la DANA que tuvo lugar a finales de 2024 y que segó la vida de más de 200 personas.

"La jueza que investiga la gestión de la DANA acuerda elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón", ha explicado posteriormente el TSJCV en su cuenta oficial de la red social X.

De esta forma, la magistrada encargada de la investigación del caso ha dado el primer paso para imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja ha elevado este escrito porque no puede imputar directamente al exlíder de los populares valencianos debido a que este, a pesar de haber abandonado la presidencia de la Generalitat, sigue ostentando su acta de diputado, por lo que sigue siendo aforado.

Por ello, la decisión de imputarle debe recaer sobre el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, que debería pedir el suplicatorio a la Mesa de la Asamblea y proceder entonces a investigar las posibles responsabilidades civiles de Carlos Mazón. Antes de pedir el suplicatorio, el alto tribunal autonómico podría ofrecer a Mazón que declare voluntariamente.

Si este se niega, tendría que proceder a pedir el suplicatorio y, si este es aprobado por la Asamblea, podría decidir trasladar todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o solo la investigación contra Mazón. En ese caso, la jueza de Catarroja podría seguir investigando a Pradas y a Argüeso, que serían en tal caso juzgados –si el caso acaba en juicio oral— por la Audiencia Provincial.