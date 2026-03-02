La semana pasada se comenzaron a producir en las Cortes valencianas algunas de las comparecencias de diferentes entidades de víctimas de la DANA. Los días 23 y 24 de febrero intervinieron los diferentes portavoces y representantes de las asociaciones para poner de manifiesto su postura acerca de la gestión administrativa de la Generalidad Valenciana y del Gobierno de España. Entre los comparecientes destacó Rubén Gisbert, abogado personado en la causa, por anunciar, en plena comparecencia, la presentación de una querella contra la juez instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra.

Esta mañana, el abogado valenciano Rubén Gisbert, abogado y presidente de la asociación 'Solo el Pueblo Salva al Pueblo', ha atendido a los micrófonos de esRadio en 'Es la Mañana de Valencia y Castellón' donde ha relatado los principales motivos por los que, él y las víctimas representadas, han adoptado esta postura ante la juez de Catarroja. Principalmente, la querella se ha presentado porque Ruiz Tobarra permitió a su marido "ser partícipe" en el proceso judicial.

Instrucción judicial con fines "partidistas"

Para Gisbert, la instrucción judicial tiene como fin ser impartida con fines "partidistas" e "ideológicos" y así poder "eludir" las responsabilidades del Gobierno de España durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Esto lo vio Rubén de una forma muy evidente durante la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo como testigo del pasado 9 de enero, donde no se le consideraban "pertinentes" las cuestiones que "pudieran tocar la responsabilidad del gobierno central". Gisbert cree firmemente que la magistrada busca "salvaguardar las estructuras del Estado".

Situación actual de la querella

Rubén Gisbert ha explicado en esRadio Valencia que, aparte de la intromisión judicial de su marido, el abogado reconoce que se ha presentado la querella por "diversos delitos" cometidos por la juez y que, por ello mismo, ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la elevación de motivos para imputar a Carlos Mazón, ex presidente de la Generalidad Valenciana. Con esto, Gisbert denuncia que este paso es "una huida hacia adelante" y que en lo último en lo que tiene total interés Nuria Ruiz Tobarra es en "impartir justicia".

El presidente de 'Solo el Pueblo Salva al Pueblo' indicó durante la entrevista que la exposición razonada de la juez instructora está llena de errores. "Una compañera ha tenido que hacerle un escrito de cuatro folios pidiéndole corrección de errores" porque es una "chapuza", defendía Gisbert.

Imputación de Carlos Mazón

Uno de los puntos más decisivos a nivel político es la imputación de Mazón. La juez ha pedido al TSJCV que se le investigue y para Gisbert, ellos han sido los únicos en pedir la imputación de Mazón y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. "Para mí la responsabilidad penal de Mazón es la omisión del deber de invocación del artículo 4 de la ley 85 del Estado de Alarma", clarificó Gisbert.

El problema reside en que únicamente se pide la imputación de Mazón y, por parte de la juez, se evita la responsabilidad de la administración central y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por ello mismo, se acaba concluyendo que la instrucción debe llevarse a cabo por la Audiencia Nacional "por el principio de extraterritorialidad" en el que se extiende que un mismo hecho "ha provocado homicidios en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla la Mancha".

Más responsabilidades del Estado

Teniendo en cuenta lo expuesto, según aclara Gisbert, además de la imputación de Mazón, tiene que investigarse "de manera incisiva" la responsabilidad estatal. "Cuando el Estado no pone en marcha los mecanismos que tiene previstos […] tiene que investigarse."