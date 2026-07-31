Ximo Puig enchufa al sobrino de su pareja como chófer personal

Ximo Puig vuelve a convertirse en protagonista de la actualidad política en la Comunidad Valenciana. Y no por algo bueno. Su actual pareja, Gabriel Bravo, con quien Puig contraerá matrimonio el próximo 12 de septiembre, tiene un sobrino que acaba de ser contratado en la oficina de expresidente de Ximo Puig como chófer personal y percibirá un sueldo anual de 43.000 euros, según se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El expresidente valenciano del PSOE-PSPV, actualmente embajador en la OCDE, ha visto con buenos ojos colocar a Simeón David Vercher Bravo, sobrino de la ex consellera, como personal eventual al servicio del propio Puig.

Enlace matrimonial entre Ximo Puig y Gabriela Bravo

Es cierto que, según las fuentes del gabinete de Puig, la elección de estos miembros de la oficina de un expresidente es una prerrogativa de los exmandatarios, es decir, suelen elegir a personas de su máxima confianza. Dicho nombramiento tiene efectos prácticos a partir de hoy 31 de julio.

¿Quién es el sobrino de Gabriela Bravo?

El nuevo conductor personal de Ximo Puig es entrenador personal, federado, y desde hoy, se convierte en un nuevo miembro de la oficina del expresidente. Cobrará 43.000 euros al años. Es sobrino de Gabriela Bravo, quien fue consellera de Justicia y futura mujer de Puig. El enlace matrimonial se producirá el 12 de septiembre, por tanto, Simeón David Vercher Bravo será el sobrino político de XImo Puig.