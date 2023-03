¿Quién es Sobalecio o 'el tectónico'? La conexión del Tito Berni en Almería

Tras estallar el caso Mediador en el que diputados y senadores del PSOE acudían a comidas en restaurantes de lujo durante la pandemia que muchas solían acabar en fiestas con droga y prostitutas poco a poco se van conociendo a los integrantes de esta trama de corrupción encabezada supuestamente por el ex diputado socialista por Canarias Juan Fernando Fuentes Curbelo conocido por Tito Berni.

El mediador en esta trama, Marco Antonio Navarro, ha comenzado a tirar de la manta y a filtrarse imágenes de estas fiestas a las que acudían los diputados del PSOE de distintas provincias de España, no sólo de Canarias. Uno de ellos es supuestamente Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado por Almería, y uno de los hombres fuertes del partido en esta provincia andaluza. Cuando se supo que algunos diputados socialistas andaluces tanto desde la Junta de Andalucía como del PP-A han apremiado al líder del PSOE en la región, Juan Espadas, a que "sea transparente" y "dé un paso al frente" para desvelar quiénes son estos diputados andaluces de los que ya se conoce un nombre. Espadas, por su parte dijo que el PSOE ha sido "bastante contundente" y con "tolerancia cero" al expulsar a Fuentes Curbelo y atacó a los populares por el caso Kitchen.

¿Quién es Indalecio Gutiérrez?

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el director de esRadio Almería, Víctor Hernández, ha contado quién es el diputado socialista Indalecio Gutiérrez Salinas presuntamente implicado en el caso Mediador. Ha contado que allí le conoce todo el mundo y que "le llaman de todo", sobre todo "Sobalecio Gutiérrez Salinas" porque "su carrera política ha prosperado a base de sobar el lomo de Pedro Sánchez". "Cuando no era nadie en política y Sánchez tampoco apostó por su figura y cuando sucedió el vuelco en el PSOE y Sánchez descabalgó a Susana Díaz él fue nombrado junto con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como hombre de confianza del presidente y a partir de ahí empezó a escalar posiciones. Su carrera está jalonada de metedura de pata cósmicas", ha explicado.

Entre esas metedura de pata del diputado socialista están sus violaciones del confinamiento durante la pandemia. En la primera de ellas fue delatado "por su reloj inteligente" que publicó en redes sociales sin que se diera cuenta que hizo "una ruta de 10 kilómetros haciendo senderismo cuando no podíamos salir de casa". El diputado socialista "salió públicamente a explicar que había ido a comprar el pan".

La segunda vez que fue pillado saltándose el confinamiento fue cuando ya no era domiciliario y sí municipal y "fue a montarse una orgía astronómica con unos colegas a siete términos municipales de Almería y dijo que había estado trabajando". Para Víctor Hernández "este señor es un filón, un meme en sí mismo" y aunque "habrá que esperar a tener resoluciones judiciales, en Almería no hay nadie que cuando saltó el caso que dudase que el número uno iba a ser Sobalecio Gutiérrez Salinas. Era un clamor, aquí lo sabía todo el mundo".

El esperpento del AVE

Ha contado el director de esRadio Almería alguna anécdota de este diputado socialista por la provincia andaluza. Dos de ellas tienen que ver con el ansiado AVE cuyas obras siguen sin concluir. Indalecio Gutiérrez "fue a explicar a la televisión municipal por qué el AVE no llega nunca a Almería y dijo que se retrasa porque el mundo está sometido a movimientos tectónicos".

"Hace unas semanas convoca una rueda de prensa en la estación de ferrocarril de Almería. Su buena nueva era que Almería iba a recuperar una segunda frecuencia diaria con Madrid. Convocó a los medios un sábado por la mañana y necesitó tres intentos para contar esta frase: Almería recupera una segunda frecuencia diaria de ferrocarril con Madrid. En una primera no dijo Madrid, en la segunda no dijo diaria. Le pidió a los cámaras que les hicieran diversas tomas cuando esto era una rueda de prensa. Ni a la tercera. Resulta que Almería no recuperaba una segunda frecuencia con Madrid, era Granada. Horas después su partido mandó una nota de prensa pidiendo disculpas. El señor salió de nuevo en televisión diciendo: Discúlpenme, es que las personas no somos relojes atómicos", ha relatado el periodista.

La lista de Almería para el 28M y una campaña contra Guirao

El diputado socialista tiene responsabilidades a nivel municipal en la ciudad de Almería no en vano es el secretario general de la agrupación del PSOE. Sin embargo su relación con el partido a nivel provincial es tensa y "no se dirige la palabra" con ellos ya que "parecía que el susanismo iba a abandonar el poder, pero ha cambiado de persona". "Ha pasado de José Luis Sánchez Teruel, otro socialista implicado en un presunto caso de corrupción, a Juan Antonio Lorenzo", ha contado Hernández.

Siendo el líder del PSOE en Almería capital "plantea unas primarias para elegir a la candidata a la alcaldía" en las que "postula a una señora en la que no cree absolutamente nada" y lo hace "porque no tiene otra". Se celebraron las primarias y venció Adriana Valverde, actual portavoz del PSOE, por un 70% frente a la concejal Carmen Aguilar, que obtuvo un 30% de los votos de la militancia. Valverde era la apuesta de la agrupación municipal mientras que Aguilar lo era de la provincial. Sin embargo, Gutiérrez Salinas "lo que pretende es hacerle la lista y se inventa una figura inédita que son las primarias sobre las primarias. La lista de la candidata en vez de hacerla ella la van a dirigir en unas primarias". Entonces "filtra una lista que es la que a él le gustaría que saliera, plantea la votación a la militancia y sale todo lo contrario a lo que él ha planteado".

Víctor Hernández también ha contado una dos anécdotas personales con Indalecio Gutiérez. La primera es que discutió en la radio por la Ley de Violencia de Género y hace dos veranos "tuvo una denuncia de su exmujer por violencia de género". La segunda es que intentó "montar una campaña de descrédito" contra el exministro ya fallecido José Guirao. Ha relatado que Gutiérrez Salinas era "suplente de José Guirao y se plantó en mi casa un día para convencerme de montar una campaña de descrédito contra Guirao cuando ya no era ministro y él ocupara su puesto".