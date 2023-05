Granada es una de las plazas clave de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Andalucía. El PP de Andalucía ha puesto a uno de los pesos pesados del llamado Gobierno del cambio de Juanma Moreno al frente de la candidatura para arrebatar la ciudad al PSOE. El actual alcalde socialista, Francisco Cuenca, que recuperó la alcaldía de la ciudad tras la ruptura de PP y Cs en 2021. Los populares han confiado en la exconsejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (Valladolid, 1977). La candidata habló con Libertad Digital a pocos días de iniciarse la campaña de estas elecciones que podrían ser un "referéndum" sobre el sanchismo.

Libertad Digital: Ha sido durante cuatro años uno de los pesos pesados y rostros reconocibles del Gobierno de Juanma Moreno y ahora ha dado el paso para recuperar para el PP la alcaldía de Granada. ¿Cómo tomó esa decisión de presentarse como candidata y cómo afronta las elecciones del 28M?

Marifrán Carazo: Lo hablé con Juanma Moreno y lo consulté con mi familia. El presidente estaba preocupado por Granada. A pesar de los esfuerzos que hemos realizado en conjunto el Gobierno (andaluz) y yo misma como consejera granadina y el presidente, que siempre se ha preocupado mucho por Granada, la sensación que teníamos, y que también es compartida por buena parte de los granadinos, es que Granada se estaba quedando atrás. Que Granada merecía un buen Gobierno, un gestor al frente de su Ayuntamiento, para poder afrontar también la transformación de Andalucía y liderar ese cambio económico y social que está dando Andalucía. Me preguntó el presidente que qué hacíamos con Granada y yo le dije que elegía Granada. Entendía que Granada merecía gestión, dedicación, liderazgo y quería situarme al frente. Luego lo hablé con él y elegí Granada una vez más. Y estoy contenta y orgullosa. Una decisión tomada con el corazón, pero también con la cabeza sabiendo que Granada tiene mucho que ser, dirigir, pintar en el conjunto de Andalucía y de nuestro país. Recuperar tiempo, espacio perdido y transformarse. Estoy volcada estos días en escuchar. En plantear un proyecto de ciudad, en dar estabilidad política a su Ayuntamiento para contribuir a ese cambio que también es necesario en Granada y construir esa transformación de Andalucía desde Granada.

LD: La encuestas señalan que usted podría ser la primera alcaldesa de Granada y que estaría muy cerca de la mayoría absoluta. Después de una legislatura convulsa en la ciudad que acabó con el socialista Francisco Cuenca de nuevo en la alcaldía tras la ruptura de PP y Cs en 2021. En 2022 se celebraron las elecciones autonómicas y su partido arrasó en Granada con 53.123 votos, mucho más del doble de lo conseguido en 2019 (25.288).

MC: Estoy trabajando para ello desde el primer minuto. Anuncié la candidatura el 3 de enero y desde ese día me he volcado en Granada, en escuchar a los granadinos. Tengo un despacho en la ciudad que va moviéndose plaza a plaza, barrio a barrio, y, a la vez, preparando con un grupo de expertos en diferentes varias materias que me están ayudando con mi experiencia y conocimiento de Granada en diseñar el proyecto de nuestra ciudad con medidas a corto plazo que han de ser urgentes, que tomaré la primera semana como alcaldesa. Con medidas a finalizar este año que tenemos que tomar. Creo que después de esos tiempos convulsos que ha vivido la ciudad y su Ayuntamiento ahora en este momento nos corresponde un Gobierno estable, con una mayoría suficiente, amplia, para dirigir la ciudad. Que dé estabilidad política, necesaria para contar con estabilidad institucional, social y también económica. La estabilidad política también nos va a ayudar, como está haciendo en Andalucía, a favorecer la inversión, a traer proyectos y a construir la Granada que merecemos, la que creemos. Porque Granada merece más. Creo que eso es compartido por los granadinos.

Esta ciudad tiene muchas posibilidades para crecer y al frente de su Ayuntamiento necesita gestión, trabajo, defensa de la ciudad, compromiso, político, voluntad y un equipo. Voy acompañada de un buen equipo como el que construí en la Consejería para sacar adelante esta ciudad escuchando siempre a los granadinos y de la mano de ellos. Por eso escogí el lema de precampaña: Nos une Granada. Estoy convencida que nos une a los granadinos mucho más de lo que nos ha de separar y me voy a volcar en aunar acuerdos, consenso en la toma de decisiones escuchando siempre a los granadinos para acertar y construir ese proyecto de ciudad que merecemos que sitúe a Granada en el lugar que le corresponde y mereciendo más.

LD: Ha comentado antes esa preocupación de Juanma Moreno. Como miembro de ese Gobierno ha visto desde dentro cómo se consiguió pasar de la administración socialista de los ERE y otros casos de corrupción a una Andalucía con un aire distinto. ¿Qué posición ocupa Granada en la nueva configuración andaluza con esos polos de atracción de inversiones que son Málaga y Sevilla?

MC: Granada tiene que recuperar su sitio. Hoy cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía demostrado con una inversión histórica. Forma parte de la agenda política institucional y de inversión. Más de 2.700 millones de euros invertidos en cuatro años, sólo de mi Consejería más de 700 millones de euros. Eso significa que Granada ya representa un papel muy importante en el conjunto de Andalucía. Necesita liderazgo al frente de su Ayuntamiento, acompañar a ese Gobierno en el crecimiento. Instaurar también en la gestión del Ayuntamiento la receta andaluza. La receta del Gobierno de Juanma Moreno que está contribuyendo al crecimiento de Andalucía. Donde es posible recaudar más bajando impuestos, simplificando la Administración, reduciendo trámites, generando seguridad jurídica y recortando en gastos superfluos. En definitiva: afrontando una reforma seria. Modernizando, digitalizando el Ayuntamiento de la ciudad para prestar mejores servicios. En segmentos, actividades, que son pujantes, novedosas, como el sector tecnológico. Reforzando las actividades tradicionales donde siempre Granada ha tenido fortalezas y liderazgo.

Creo que es el momento de Granada y tiene una oportunidad de oro si el Ayuntamiento de la ciudad cuenta con una alcaldesa al frente que gestione, que dirija la ciudad con voluntad y con trabajo diario. Con la ayuda, la compañía y la apuesta de la Junta de Andalucía. Además si conseguimos también que nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, llegue al Gobierno de España, creo que es el momento de Granda. El momento donde va a recuperar espacio, protagonismo, liderazgo con el objetivo de crecer y también ayudar al crecimiento de Andalucía y de España.

Marifrán Carazo el día del anuncio de su candidatura para Granada.

LD: Hablemos de las infraestructuras necesarias para Granada. Desde su consejería (Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda) en esta legislatura se ha potenciado el transporte urbano con los metros y tranvías en Andalucía. El de Granada ya anunció que se ampliará y que servirá para cohesionar mejor la ciudad con las localidades de su área metropolitana. ¿Cómo alcaldesa impulsará este medio de transporte?

MC: Desde luego que sí. Lo he dejado preparado todo. El estudio para analizar sus futuras ampliaciones, el proyecto constructivo terminado para afrontar su primera ampliación, licitado ese contrato. Un contrato muy importante: 120 millones de euros de los que 80 serán en obra civil y 40 para comprar ocho nuevos trenes que van a mejorar el servicio. Continuamos trabajando en el proyecto constructivo de futuras ampliaciones hacia el área metropolitana sur. Creo que el granadino es consciente del esfuerzo, la voluntad política y cómo este Gobierno ha rescatado proyectos pendientes los ha sacado de los cajones, se ha puesto a trabajar, ha encontrado la financiación y ya es una realidad. La primera ampliación del Metro de Granada dará su comienzo en cuestión de meses.

Creo que el granadino contrapone con otro modelo, el del Gobierno de España, el del socialismo de esta ciudad, que con el silencio cómplice de su alcalde no ha hecho prosperar ni uno de esos proyectos pendientes. No se ha producido ningún avance en ninguno de ellos. Ni siquiera ha tenido los proyectos constructivos y sin proyectos no hay obras: para conectar nuestra ciudad con el puerto de Motril o para culminar el Corredor Mediterráneo para el tráfico de mercancías en nuestra provincia que no se ha movido ni un sólo papel. Tampoco para poder favorecer el soterramiento del ferrocarril en nuestra ciudad como ha conseguido Almería. Una de las primeras medidas que tome en la primera semana será pedir una cita urgente a la ministra de Transportes (Raquel Sánchez) con la que he trabajado para trasladarle las necesidades de Granada. Una por una. La propuesta para soterrar el ferrocarril, donde ya ha anunciado el presidente de la Junta que va a participar, lo hará también su Ayuntamiento con una solución que va a cerrar una enorme cicatriz y va a transformar la zona norte de la ciudad, su barrio de La Chana y Bobadilla, y va a ser transformador y verde. Proponer también un itinerario verde y peatonal que va transformar urbanísticamente toda la zona norte de la ciudad de Granada y exigiré mejores conexiones para Granada. Para poder competir en igualdad de condiciones y de oportunidades, para poder crecer necesita estar bien conectada y el Gobierno de Sánchez ha castigado a Granada. No ha tomado decisiones para mejorar los servicios ferroviarios que hoy conectan nuestra ciudad con Madrid, Sevilla o Málaga y otros puntos de nuestro país. Tampoco ha mejorado las conexiones de nuestro aeropuerto. Entiendo que para transformar Granada y hacerla crecer necesitamos también contar con mejores infraestructuras que son competencia del Estado y también mejorar las conexiones existentes y, que tengan, un menor tiempo para que sean competitivas.

LD: Precisamente esa era la idea de la Junta de Andalucía de retomar el Eje Ferroviario Transversal que beneficiaría a Sevilla y a Málaga y a las ciudades de Andalucía oriental. El Gobierno de Sánchez no ha conseguido terminar la Variante de Loja que permitiría acelerar todo este proceso

MC: Este es un tramo singular y de enorme importancia para acortar los tiempos de los desplazamientos, de los viajes, y que es absolutamente necesario sobre todo para su conexión con Madrid. Como toda estructura que construye el Estado en nuestra CCAA, que es la que conozco en profundidad, viene sufriendo continuos retrasos. Para poder afrontar la construcción de una estructura de esta categoría, donde surgen problemas siempre, hay que afrontarlos dirigiendo para impedir que retrasos como este afecten a la competitividad de las ciudades y a sus viajeros. Quiero decir que en las cosas que he dirigido todos los contratos se han terminado a tiempo porque nos hemos situado al frente de la gestión y hemos resuelto los problemas que cualquier infraestructuras en ejecución pueden derivar. Luego se necesita voluntad política, compromiso, pero también mucha gestión. Yo lo que espero es que esa obra se culmine cuanto antes porque es absolutamente necesaria.

LD: Siendo Granada una de las ciudades más turísticas de España. Hay que conseguir que todos estos turistas, este flujo de viajeros, llegue con facilidad

Marifrán Carazo y su equipo.

MC: Desde Luego. En primer lugar beneficiaría al sector turístico, por supuesto. Pero también esa conexión es necesaria para favorecer proyectos que generen empleo e inversiones. Granada tiene que estar bien conectada. Granada está viviendo un momento dulce fruto a un trabajo continuado de nuestros investigadores por la importancia que tiene en los rankings la Universidad de Granada, tanto académica como de investigación. También las empresas deciden instalarse. El talento y los trabajadores deciden vivir en una ciudad y crecer cuando están bien conectada. El tema de mejorar las conexiones existentes, ampliarlas y acortar los tiempos es absolutamente necesario para generar actividad económica, dinamismo, para competir en igualdad de condiciones, beneficiar el sector turístico por supuesto, donde Granada es líder, pero también atraer inversiones y generar empleo. Es fundamental y sea quien sea el presidente del Gobierno, porque por encima de todo va a estar Granada, voy a exigir mejorar las conexiones actuales, ampliarlas, pero también completar esas infraestructuras pendientes que tiene Granada.

LD: Antes ha mencionado esas promesas que el Gobierno no ha llegado a cumplir y una de ellas ha sido el palo que se llevó Granada con la elección de La Coruña como la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial ¿Cree que los ciudadanos se lo tendrán en cuenta al alcalde Cuenca a la hora de depositar su voto? ¿Le puede pasar factura?

MC: Desde luego esta ha sido la guinda al pastel del socialismo. De los agravios del socialismo con la ciudad de Granada de todo este tiempo. Esto ha sido duro de digerir en nuestra ciudad porque Granda es líder y está posicionada. Preparó una candidatura en base a un acuerdo con la Universidad; participó la Junta de Andalucía; también se contó con la industria tecnológica donde acreditaba estar preparada y optar como mejor candidatura gracias a esos equipos investigadores de referencia que han posicionado a Granada en ese segmento de una forma extraordinaria. Nos hemos encontrado una decisión arbitraria, política y poco transparente. Aún estamos esperando explicación. Se encuentra judicializada esa decisión con un recurso, pero ha sido con media palabra. Yo creo que debíamos haber dado un paso más, tal y como exigimos el presidente de la Junta de Andalucía y yo misma, paralizando ese procedimiento, iniciándolo desde el principio, conociendo las normas desde el principio y la valoración de cada parámetro para decidir una cuestión que es de enorme importancia. Porque también estamos hablando de orgullo de ciudad con un posicionamiento que está claro y donde destaca la ciudad de Granada. También se ha puesto de manifiesto el poco peso político del alcalde de la ciudad.

Creo que un alcalde tendría que haber liderado este asunto en silencio, desde el trabajo, la colaboración, apoyándose en la industria, en la empresa, en la Universidad de Granada, en sus investigadores y, desde luego, exigiendo de forma contundente claridad, transparencia y defendiendo Granada. Yo quiero mirar hacia adelante y estoy preparando un programa con propuestas sólidas para seguir trabajando en ese posicionamiento y liderazgo de ciudad que es líder en Inteligencia Artificial, en computación gracias a su Universidad y poder seguir creciendo ese sector tan importante. Mirar hacia adelante también significa que me he comprometido a defender Granada frente a cualquier agravio para que no vuelva a producirse una situación así, frente a cualquier ataque, cualquier medida que sea arbitraria y que pueda perjudicar a nuestra ciudad. Por eso también en esa primera semana una de las primeras medidas que voy a tomar como alcaldesa va a ser solicitar formalmente reiniciar el procedimiento para adjudicar la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial desde el inicio.

LD: Pedro Sánchez llega al los próximos comicios tras una precampaña muy larga, con muchas fricciones. ¿Cree que se la juega el 28M? ¿Se podría hacer una lectura de estas elecciones como si de una primera vuelta de las elecciones generales se tratara?

MC: Entiendo que sí. Es un referéndum. Estas elecciones, aunque sean municipales y se escojan sus corporaciones y los alcaldes, también son referéndum hacia la política nacional en un contexto difícil y de rechazo al Gobierno y las medidas que está poniendo en marcha. Creo que los alcaldes socialistas se encuentran en este momento en un gran aprieto. La marca no les acompaña ni el Gobierno de Sánchez. Por mucho que se empeñen e intenten quitar las siglas de sus carteles son alcaldes socialistas los que acompañan ese rechazo a la empresa, que ha sido pisoteada por parte del Gobierno de España; son alcaldes socialistas los que están detrás el bochorno de una ley aprobada como la del Sólo Sí es Sí que a mí como mujer me abochorna y me avergüenza que estemos liberando y reduciendo las penas a abusadores sexuales y violadores. Como mujer me duele de corazón y son muchas las mujeres en Granada de diferentes ideologías que así me lo dicen en la calle. Creo que hay un rechazo absoluto al Gobierno de España, a las medidas que está aplicando, que afecta también a los derechos de los ciudadanos, que limita y coarta libertades. Creo que los alcaldes socialistas se encuentran en un momento de enorme dificultad con una marca que, hoy desde luego, causa rechazo y con un presidente que no les acompaña y que nada ha hecho con esta ciudad. Con esa guinda al pastel definitivo de quitar a Granada lo que le correspondía sin dar explicaciones con oscurantismo y que a día de hoy seguimos esperando respuesta.

Marifrán Carazo entre Feijóo y Moreno.

LD: ¿Cree que una victoria del PP y la recuperación de algunas ciudades y CCAA para el partido impulsaría la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno

MC: Estoy convencida. En el histórico de las elecciones que han ocurrido en nuestro país el partido político que gana las municipales de una manera solvente e importante ha obtenido rédito después en las Generales. Es la antesala que marca el resultado de las elecciones generales. Estoy convencida de que con un Gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo se van a acabar esas decisiones caprichosas. Nos lo ha dicho esta semana en Granada, que va a ayudar a Granada a afrontar la construcción de esas infraestructuras pendientes de la mano de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Tenemos una oportunidad de oro. Es el momento de Granada. Tenemos que creer en Granada como creen el presidente de la Junta y Feijóo y, desde luego, con la gestión, el liderazgo, el peso político suficiente para también desde Granada defender los proyecto afrontarlos, proponer alianzas, colaboración para que salgan adelante trabajando todos los días para ello.