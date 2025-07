El enésimo pago a los independentistas catalanes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de su apoyo parlamentario y de la presidencia del socialista Salvador Illa va a ser el que más caro va a salir al resto de España. Pedro Sánchez va a crear el cupo catalán para que las demás CCAA se conviertan en subsidiaras del despilfarro separatista.

Este acuerdo confirmado este lunes 15 de julio, con media España de vacaciones y con el Gobierno asediado por los numerosos casos de presunta corrupción perpetrada por el entorno familiar y político del presidente Sánchez, ha puesto en pie de guerra a los prescindentes del resto de CCAA, afectadas por una decisión que cambia "las reglas de juego", según uno de ellos, el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno.

Moreno cargó duramente contra el pacto en un foro organizado por el periódico La Razón en el que también participó el líder nacional del PP, Albert Núñez Feijóo. El presidente andaluz señaló que "en mitad del mes de julio el Gobierno de España por la puerta de atrás, y tengo que decir que con un punto de cobardía, quiebra la solidaridad interterritorial y la equidad entre españoles". Apuntó que "se hace de manera bilateral, como si fueran dos estados. En una mesa, a un lado el Gobierno de Cataluña y al otro el Gobierno de España sin tener en cuenta al resto de los españoles y de espaldas al resto de CCAA y, además, fuera de los órganos de participación que están constituidos especialmente para hablar de financiación".

El presidente de la Junta de Andalucía dijo que el acuerdo con Cataluña al margen del resto de CCAA es una "cesión de enorme gravedad" y lo calificó de "cupo separatista para Cataluña, porque habla de financiación singular, que es salirte de lo común y cuando tú te sales de lo común es que tú quieres comer en una mesa aparte y no quieres estar con el resto de invitados". Moreno preguntó por la "ausencia destacada" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, próxima rival política en Andalucía, que hasta hace poco negaba la creación de una financiación especial para Cataluña. "¿Dónde está la ministra de Hacienda? Porque si es la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda le correspondería a ella estar sentada en esa mesa", cuestionó Moreno.

"Mientras unos exprimen lo que es de todos el resto tenemos que ponernos manos a la obra. La consejera de Hacienda (Carolina España), aquí presente, le ha enviado hoy una carta a María Jesús Montero pidiendo y exigiendo de manera inmediata que vuelva al diálogo multilateral en los órganos que están establecidos constitucionalmente para ello que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", destacó Moreno que señaló que con el cupo catalán "se están modificando las reglas de juego, y se está renunciando a la cohesión territorial, social y económica de nuestro país".

Juanma Moreno anunció que va a contactar con los presidentes autonómicos afectados por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dicho que lo hará "especialmente con el presidente de Castilla-La Mancha, el señor (Emiliano García) Page, al que he oído esta misma mañana denunciar, precisamente, este acuerdo; y al señor (Adrián) Barbón, presidente del Principado de Asturias, para que juntos podamos promover una alianza en defensa de la igualdad de España".

El "suicidio político" de Vox

En ese foro, además, el presidente de la Junta de de Andalucía habló de un posible acuerdo de investidura del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de las próximas elecciones generales que, si no se adelantan, están previstas para 2027, cuando Pedro Sánchez ha dicho que terminará la presente legislatura. Juanma Moreno dijo que si Feijóo gana las elecciones debe "gobernar en solitario" aunque no consiga mayoría absoluta y necesite el apoyo de Vox, como prometió el flamante secretario general del partido, Miguel Tellado, hace una semana.

Moreno no cree que Santiago Abascal "sabiendo de la necesidad que hay de cambio en España, se atreva a no investir a Feijóo habiendo ganado las elecciones". El presidente andaluz advierte que si Vox se negara a dar su apoyo al PP "sería un suicidio político en prime time". "Estoy absolutamente convencido de que favorecerá la investidura, porque si no la favorece, se suicidará políticamente", apuntó el líder del PP-A que espera que a los populares "no nos haga falta ni un voto ni un escaño de Vox".

"Yo lo que deseo es que no tengamos que depender de otras fuerzas políticas", destacó Moreno que piensa que Alberto Núñez Feijóo "tiene claro que quiere gobernar en solitario" y que puede "alcanzar una mayoría social suficiente" para ello. Según Moreno, "cada día que pasa, es más viable esa mayoría social por las decisiones desesperadas que está tomando Sánchez y las propias frustraciones que está generando en una parte de su propio electorado".