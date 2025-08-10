El PSOE se queja de que se pague "entre todos" la reparación de la Mezquita de Córdoba

Tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado viernes, que provocó daños en una superficie de unos 25 metros, con el colapso de la bóveda de madera de una capilla, toca ahora hablar de la reparación y los costes: el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, apuntó que la siguiente etapa será un "plan de rehabilitación" que se hará de la mano, "como siempre hacemos, de las administraciones públicas". Apuntó que "el Cabildo está preparado para afrontar este tipo de contingencia, de imprevistos" mientras que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció que el consistorio colaborará con las tareas, recordando que "las instituciones que tienen encomendada la protección del patrimonio son la Junta de Andalucía y, por supuesto, la UNESCO".

Bellido avanzó una colaboración del consistorio con "todo lo que tenga que ver con licencias y con la colaboración también de nuestro arquitecto" y apuntó la posibilidad de un convenio, que "puede tener aspectos de financiación, pero sobre todo también aspectos técnicos". Mientras, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunció que su gobierno ayudaría "en todo lo que sea necesario" haciendo hincapié en que "el Cabildo tiene mucha experiencia y son muchos años de gestión de este Patrimonio Mundial y, además, con muchísima excelencia", aunque insistió en la necesidad de trabajar todas las instituciones unidas.

Las promesas de las administraciones y lo que pueda implicar de dinero público no han gustado, sin embargo, al representante del PSOE en la ciudad. El portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha cuestionado las declaraciones del alcalde, José María Bellido, acerca de participar en los gastos de la reparación.

Otra metedura de pata más del Alcalde de Córdoba: ¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia? Lo deben pagar los responsables. Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros. ¿No tiene ningún seguro el Cabildo? https://t.co/WbEONIfkST — antonio hurtado (@AntonioHurtado) August 10, 2025

"¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia?", se ha preguntado para seguidamente apuntar que "lo deben pagar los responsables" y calificar de "otra metedura de pata más" de Bellido esas declaraciones para que sea un gasto compartido con las propias administraciones.

Cortocircuito en una barredora

"Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros", ha proclamado el portavoz socialista, quien se ha preguntado si "no tiene ningún seguro el Cabildo", antes de instar a "aclarar lo sucedido" para que de esa forma "los representantes de la ciudadanía hablemos con fundamentos". "Pero pagar la rehabilitación no nos corresponde al bolsillo de todos", se ha reafirmado.

Aunque aún se investigan las causas del siniestro, los primeros indicios apuntan a una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor de la Mezquita-Catedral. Según las autoridades, "la acción de los bomberos fue decisiva" para evitar "una catástrofe", puesto que el fuego fue "fuerte" y se desató lejos del exterior.