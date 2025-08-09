Los daños del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: una capilla colapsada y dos afectadas

El incendio declarado en la noche del viernes 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha provocado el colapso de una capilla y ha afectado a otras dos, según el último balance proporcionado por el deán Joaquín Alberto Nieva. El incendio se inició sobre las 21:00 en una capilla lateral y se extendió hacia una cubierta del monumento.

Los bomberos lograron extinguir completamente el incendio pasada la medianoche del viernes, aunque permanecieron en la zona para realizar labores de vigilancia y enfriar las paredes. Asimismo, el servicio de mantenimiento del edificio trabajó en la limpieza y los visitantes están pudiendo acceder a la Mezquita-Catedral, excepto a la zona afectada.

Nieva ha explicado que la capilla colapsada no es la misma en la que se inició el incendio. Al parecer el origen se encuentra en la número 37, donde están almacenadas útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas, y la colapsada es la denominada de la Anunciación. Sin embargo, el lugar exacto donde se inició debe ser todavía confirmado.

El deán ha asegurado que el daño que haya podido sufrir la capilla es "muy pequeño", por cuanto lo ha acotado a una superficie de unos 25 metros cuadrados, al tiempo que ha advertido de que se trata de un monumento con "una superficie de 23.000 metros cuadrados". La tercera capilla más afectada es la denominada San Nicolás de Bari, aunque hay otras zonas donde también son visibles los efectos del incendio.

Joaquín Alberto Nieva ha indicado que las piezas afectadas serán "obras escultóricas, pictóricas o retablísticas" y ha desechado hablar de una cifra del coste de la recuperación de la zona por cuanto ha esgrimido que aún queda pendiente "valorar daños" por parte de los arquitectos conservadores.

Agradecimientos políticos

El presidente de la presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, envió un mensaje conmovido por el incendio: "Las llamas en la Mezquita-Catedral de Córdoba nos han sobrecogido a todos. Tranquiliza que los bomberos lo hayan podido controlar y sigan trabajando para darlo por extinguido lo antes posible. Estamos muy atentos y deseamos que el fuego haya provocado el menor daño posible", escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Haciendo y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se mostró impactada al ver las imágenes de lo sucedido y también agradeció la labor de los profesionales: "Impactada por las imágenes del incendio en la Mezquita de Córdoba, que nos han sobrecogido a todos. Mi más profundo agradecimiento a los bomberos que han podido controlar las llamas y evitar un mal mayor".