Moreno carga contra el reparto de Menas: "¿Cuántos van en patera al País Vasco? Ninguno"

El comienzo del curso político en Andalucía viene cargado de temas que enfrentan a la Junta de Andalucía con el Gobierno central. Uno de esos asuntos es el reparto de menores extranjeros no acompañados, Menas, llegados a Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla del que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere excluir a Cataluña y País Vasco.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado precisamente contra la comunidad que gobierna el PNV con el apoyo del PSOE. Ha dicho que "no tiene sentido que en este reparto Cataluña prácticamente sea simbólica la acogida que hace y País Vasco prácticamente no existe". Además, ha criticado que a Andalucía no se le considere "frontera", pese a que con Gibraltar sí que tiene frontera y que la región tenga el punto más cercano a África del continente europeo.

"No tiene sentido que nosotros que estamos, somos, frontera sur de Europa a 14 kilómetros del continente africano no se nos considere frontera y al País Vasco sí se le considera frontera", ha dicho Moreno desde la localidad malagueña de Archidona. "¿Cuántos inmigrantes entran desde Europa al País Vasco? ¿Cuántos van en patera cruzando desde Francia al País Vasco? Ninguno", se ha preguntado el presidente de la Junta de Andalucía.

Juanma Moreno ha explicado que "lo que hacen normalmente los inmigrantes es irse a las zonas donde hay más desarrollo económico bien Francia, Alemania o Bélgica. No se produce al revés". "¿Cómo es que se reconoce al País Vasco, con todas las ventajas que tiene en términos económicos, el efecto frontera y nosotros que estamos a tiro de piedra de África y que vemos en nuestros playas llegar las pateras no somos frontera sur?", ha insistido el también líder del PP-A.

En este sentido, el presidente andaluz ha pedido "respeto a Andalucía y un respeto a la igualdad entre todos los que somos españoles". "Si el País Vasco se le quiere dar el efecto frontera me parece bien, pero lo que no se puede hacer a costa de Andalucía una vez más. Son muchas decisiones de este tipo las que llevamos viendo y afectan y perjudican a nuestra Comunidad", ha añadido Moreno.

Sobre la eliminación de la verja de Gibraltar, Juanma Moreno ha reclamado información "detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento y sobre todo y fundamental y más importante, cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja" tras el acuerdo firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez hace dos meses. "Necesitamos entendimiento entre el Campo de Gibraltar y la colonia, pero también necesitamos información", ha añadido el presidente del Junta de Andalucía que ha afirmado que "desde nuestro punto de vista nosotros nunca vamos a dejar de reivindicar la soberanía española del Peñón".

Reflexión por el aumento de apuñalamientos

En la comparecencia en Archidona Juanma Moreno ha puesto el acento en los "incidentes relacionados con agresiones con arma blanca" tras la muerte de un joven de 21 años en la Feria de Málaga hace dos día en "una reyerta absurda y sin sentido".

"Son cerca de 20 fallecidos por arma blanca, 20 jóvenes en su mayoría que han perdido la vida. Que sus padres se despidieron por la noche cuando salieron y que ya no volvieron nunca más", ha dicho Moreno que quiere hacer "una reflexión a la sociedad en este tema". "¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad para que un joven sean capaz de apuñalar a otro joven y capaz de quitarle la vida?", se ha preguntado Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía cree que "es una reflexión que tenemos que hacer en el ámbito educativo, social y de los valores y los principios".

Ha pedido "un refuerzo importante de dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado de los medios suficientes para que evitemos y para que se haga una campaña de chequeo, de identificación, de esos jóvenes y de sancionar a aquellas personas que portan ese tipo de armas blancas".