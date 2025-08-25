Los españoles conviven con el islamismo más radical: récord de detenciones yihadistas desde hace 20 años

2025 se ha convertido en el segundo año con más detenciones yihadistas en la historia de España después del 2004, donde 131 personas fueron arrestadas. En lo que va de año -y quedando cuatro meses por delante- 95 personas han sido detenidas en lo que va de año por su supuesta relación con el terrorismo yihadista, de las cuales casi un tercio han sido arrestadas en Cataluña, según los datos del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que reflejan también un aumento en el número de menores, con ocho detenidos. 84 personas fueron detenidas en España y 11 en el extranjero en el más del medio centenar de operaciones llevadas a cabo en estos ocho primeros meses del año que elevan a 1.357 el número de arrestados desde el año 2004.

Las operaciones se han desarrollado en 12 de las 17 comunidades autónomas, además de en la ciudad melillense. También, y en colaboración con otras policías, las fuerzas de seguridad españolas ha participado en operaciones contra el terrorismo yihadista en Ecuador, Portugal, Reino Unido, Francia y Bélgica.

Menores y radicalización online

Han sido ocho los menores detenidos hasta el 24 de agosto. A los especialistas en la lucha contra el terrorismo les preocupa el aumento de los menores radicalizados con los postulados de la yihad. Su número ha crecido desde la pandemia de la covid-19. Porque, además, los contenidos yihadistas han alcanzado a las redes sociales más usadas por los jóvenes, a las que los investigadores prestan especial atención.

No hay un perfil concreto del menor radicalizado, porque en las diferentes operaciones policiales se han encontrado tanto españoles conversos sin injerencia familiar para llegar a esa conversión, como menores procedentes de un entorno muy humilde o jóvenes de clase media alta. De todos modos, todos ellos saben moverse en internet a niveles que permiten eludir el control paterno.

"Academia de la yihad"

Desde el 1 de enero a la actualidad han sido arrestadas cuatro mujeres. El pasado 30 de mayo la Policía Nacional informaba de la detención en Madrid de dos hermanas de 19 y 21 años por un delito de adoctrinamiento terrorista por la creación de una plataforma virtual que, bajo el pretexto de enseñar religión a otras mujeres musulmanas, funcionaba como si fuera una "academia de la yihad".

Respecto a la nacionalidad de los arrestados en lo que va de años, predominan los españoles, seguidos de los marroquíes, aunque también han sido arrestados sirios, argelinos, pakistaníes, tayikos y libaneses, pero también un ucraniano, un palestino, un belga y un portugués. Algunos de ellos impartían a través de canales cifrados consignas que promovían el asesinato y la decapitación de las personas que fueran en contra de su doctrina.

Los últimos detenidos en lo que va de año por su vinculación con el terrorismo yihadista lo fueron a mediados de este mes. Se trata de dos marroquíes arrestados por la Policía Nacional en Lérida. Para uno de ellos, muy radicalizado, el juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.

Este año, con datos actualizados a mediados de este mes, los 95 detenidos hasta ahora han superado las cifras de los dos años anteriores, ya que en todo 2023 fueron capturadas 90 personas por su vinculación con el terrorismo yihadista y en 2024 un total de 89. En cualquier caso, en estos tres últimos años se ha observado un importante incremento de detenidos en relación a los ejercicios anteriores, ya que en 2020 -año de la pandemia- se produjeron 38 arrestos, al año siguiente 40 y en 2022 se detuvo a 51 personas.