Baleares: "Con la cantidad de Menas que estamos manejando es muy difícil que pueda haber una integración real"

Esta madrugada más de 100 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de las Islas Baleares en dos pateras. Esta llegada se suma a la de otros centenares que han arribado en lo que llevamos de verano aumentando la presión migratoria en el archipiélago de manera exponencial.

En el programa Es la Mañana de esRadio la consejera de Presidencia y Administración Pública de las Islas Baleares, Antonia María Estarellas, ha comentado cómo está capeando el Gobierno de Marga Prohens la llegada de inmigrantes ilegales y las fricciones que tienen con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez que trata de colocar en las CCAA del PP a los menores no acompañados que llegan a Canarias y Ceuta. Estrellas, que se ha enterado en el momento de la entrevista de la llegada de dos pateras esta madrugada, ha dicho que en el Gobierno Balear se suelen "enterar por la prensa" porque "la Delegación del Gobierno no nos avisa en ningún caso".

"La información del Gobierno de España hacia nosotros, y me consta que con el resto de Comunidades Autónomas, es nula", ha insistido la consejera de Presidencia de Baleares. "De estas pateras que han llegado nosotros desconocemos cuántos llegan, qué se hace con ellos y toda la ruta que se sigue o no se sigue en este caso", ha dicho Antonia María Estarellas. Advierte que "todas las cifras y perfiles que tenemos es por lo que vamos conociendo por la prensa" y que "el perfil que llega es de, por una parte, unos 300 menores, que la mayoría suelen ser mayores de de 15 años y la mayoría vienen de la zona de Argelia. Algún caso han llegado de Siria y de otros países. Con lo cual se demuestra que ya está consolidando una ruta migratoria que pasa por nuestras costas. No tenemos ningún tipo de información ni en este caso de planificación que tiene pensada el Gobierno de España en cuanto a política exterior".

La consejera de Presidencia de Baleares ha recordado que "la política exterior es una competencia exclusiva del Estado" y ha dicho que "como se necesita a las Comunidades Autónomas para poder aplicar según qué tipo de medidas también nosotros, desde el Gobierno de Marga Prohens, reclamamos que se abra una vía de diálogo con nosotros para poder, de alguna manera, apoyar la política que se puede estar haciendo". "Decimos que los movimientos migratorios son imparables. Se van a producir y se han producido siempre, pero puede haber una migración mucho más controlada y, en este momento, con la mano tendida de la Comunidad balear", ha señalado Antonia María Estarellas. Cree la consejera que la llegada controlada de inmigrantes "puede redundar también en derecho del bienestar de la persona que ha decidido optar a una oportunidad de vida lejos de su país".

Reparto de Menas

La consejera de Presidencia de Baleares ha lamentado que "las informaciones de lo que va a hacer el señor Albares o lo que pueda hacer cualquier otro ministro no se nos traslada en ningún momento. De hecho, la presidenta tiene solicitada desde hace unas semanas una reunión en delegación de Gobierno que no se ha producido". Ha recordado que el tema migratorio "ya lo ha tratado la presidenta en dos ocasiones con el presidente Sánchez aquí en Baleares" y que "en estas dos ocasiones ha podido trasladar cuál es la preocupación y el momento que viven las islas con este tema".

"Es un tema que el presidente Sánchez conoce de primera mano", ha destacado la consejera balear que no cree que se vuelva a "pedir una reunión bilateral cuando ya hace pocas semanas hubo aquí un encuentro en el mes de agosto con el presidente Sánchez donde se pudo departir de este tema". Sobre el reparto de menores no acompañados, Mena, Ha dicho que "los datos cuentan por sí mismos: desde el lunes pasado más de 1.000 personas llegadas y, la verdad, es que la solución que está sobre la mesa es enviarnos 49 menores más en un reparto decidido de manera unilateral y por imposición del Gobierno de España. Y esa es la solución del Gobierno Sánchez: tenemos las capacidades sobrepasadas y envías e 40 menores más".

Antonia María Estarellas ha explicado cómo es el protocolo de asistencia a los inmigrantes ilegales que llegan a las Islas Baleares y cómo tratan de integrarlos hasta que los menas son mayores de edad. Ha dicho que "en este momento no podemos planificar la llegada ni cuando Educación tendrá que acoger otro niño más" por esa razón. "Ese es el gran drama", ha destacado la consejera, que ha recalcado que "Baleares es una tierra de acogida".

"Lo ha sido siempre basta con ver la multiculturalidad que tenemos. La migración regulada, la que viene a aportar, es la que defendemos. La que viene a trabajar y la que hace que en Baleares seamos mejores. Esa una inmigración que se puede integrar, pero la que te llega de manera súbita sin que tú puedas tener los medios necesario hace imposible que se pueda clarificar", ha explicado. Sobre la situación actual ha defendido que "es muy difícil con la cantidad de menores que estamos manejando que pueda haber una integración real de estos, ahora menores, que van a ser adultos dentro de pocos años".