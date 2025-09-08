La Macarena más cerca de volver: finaliza el tratamiento contra insectos

Primer hito conseguido en los trabajos de conservación de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, después de que haya terminado el trabajo contra la plaga de xilófagos que detectó el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en el estudio que llevó a cabo de la imagen. Tras mantener a la Virgen en una cámara sin oxígeno en la misma Basílica de la Macarena desde mediados de agosto, hoy se comprobará si el tratamiento contra los insectos ha sido efectivo.

Si es que sí, continúa el trabajo sobre la Virgen que aprobaron los hermanos en un multitudinario cabildo a finales de julio. Mañana martes empezará la segunda fase de la restauración, a cargo de Pedro Manzano, y que buscará devolver a la imagen la expresión que tenía antes de la polémica intervención del profesor Arquillo, que cambió la forma de ojos, nariz y cejas. Esta segunda fase durará, al menos, tres meses en los que la Virgen estará retirada del culto.

La restauración incluye varias claves y actuaciones, desde las pestañas que provocaron las protestas de los hermanos hasta una prueba de carbono 14 para determinar la antigüedad exacta de la imagen, aunque en el IIAPH quedó concretado que se hizo en algún momento del siglo XVII.