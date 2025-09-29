Los celiacos andaluces podrán deducirse 100€ en la próxima declaración de la renta

Continúa el goteo de rebajas fiscales anunciadas por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. La séptima bajada de impuestos ya está en marcha; un paquete de medidas que incluirá el próximo Presupuesto de 2026, y que se está dando a conocer de manera progresiva. Este lunes, el presidente andaluz ha anunciado una deducción de 100 euros en la declaración de la renta para las familias afectadas por la celiaquía.

A la deducción se podrán acoger contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja, o alguno de sus descendientes. La previsión es que la medida beneficie a más de 30.000 andaluces, y tenga un impacto de casi 4 millones de euros.

Como en el resto de escenarios beneficiados por esta bajada de impuestos –tenencia de mascotas, práctica del deporte, o contrato de alquiler–, la medida entrará en vigor con la Ley de Presupuestos, si bien tendrá efecto desde el 1 de enero de 2025, de tal forma que los declarantes puedan beneficiarse de la deducción en la campaña de la renta del año que viene.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la deducción en un vídeo en sus redes sociales, en el que denuncia que los productos sin gluten "valen cuatro veces más" que los que no llevan esta etiqueta. Moreno subraya que la celiaquía es "una enfermedad que no tiene medicación", y para la que el "único" remedio es "controlar la dieta". Por este motivo, Moreno subraya que "comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie", lo que justifica esta deducción fiscal a la que podrán acogerse todos los andaluces, sin excepción de renta.

Séptima rebaja fiscal

El anuncio se suma a las tres medidas que ya se conocían de esa séptima rebaja fiscal: las deducciones fiscales a la cuota del gimnasio y a la adopción de mascotas, y la ampliación de la deducción por alquiler.

La primera que se conoció fue la que afectaba a los propietarios de animales de compañía, que podrán beneficiarse de una deducción del 30% en gastos veterinarios durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. Y si el animal es de acogida, la deducción durará 3 años. Según la Junta, la medida permitirá un ahorro de 55 millones de euros.

Y el pasado miércoles, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, desvelaba que, en la Declaración de la Renta de 2026, los andaluces podrán deducirse los gastos del gimnasio. La medida se aplicará a cuotas no solo de gimnasio, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones y otras entidades vinculadas al ejercicio físico. Se deducirá un 15% del gasto asociado a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por persona. Según calcula la Junta, la medida beneficiará a unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán en total unos 36 millones de euros.

Finalmente, la Junta va a ampliar la deducción del gasto de alquiler, y a partir del año que viene, devolverá hasta 1.200 euros al año de gasto de alquiler a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 y víctimas de violencia de género y terrorismo. Esto implica un incremento de 300 euros más que el límite actual, de 900 euros de deducción. La deducción será aún mayor en el caso de las personas con discapacidad, cuya rebaja asciende a los 1.500 euros para rentas de hasta 25.000 euros.