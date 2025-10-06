Andalucía ya ha aplicado "cambios" en el protocolo de cribado de cáncer y apuesta por una alianza contra la burocracia

La Junta de Andalucía se ha puesto manos a la obra para que la incidencia en el sistema de avisos del cribado de cáncer no vuelva a fallar después de que haya habido un retraso en el diagnóstico de las pruebas de cáncer de mama a 2.000 mujeres, de las cuales, la inmensa mayoría son negativas, según la Junta de Andalucía. «No puede volver a pasar», ha sentenciado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Este ha anunciado en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía que el Gobierno autonómico de Juanma Moreno ya ha dado instrucciones mediante la Consejería de Salud y Consumo para que se apliquen "cambios" en el protocolo de detección del cáncer de mama del Sistema Andaluz de Salud (SAS). Así, ha explicado que a lo largo de esta semana será cuando Salud tenga el conocimiento exacto de cómo ha afectado el problema a las 2.000 mujeres con un diagnóstico "no concluyente" que se están realizando una segunda prueba.

A las afectadas les ha asegurado que "la respuesta va a ser de propuestas rápidas, ágiles y con seguridad", al tiempo que ha aseverado que se depurarán responsabilidades –también políticas— cuando el problema se solucione por completo. En este contexto, ha recordado que la Junta de Andalucía no ha "ni minimizado ni ocultado" el error y que se ha pedido disculpas inmediatamente, "no como hemos visto en el caso de las pulseras antimaltrato".

Una alianza contra la burocracia

Además, Sanz ha propuesto una "alianza por la simplificación y coordinación administrativa de Andalucía" que trabaje en seguir "quitando papeleo y gestión inútil" para que la administración pública trabaje mejor y con un coste menor para el erario público andaluz.

Esta alianza funcionaría como un compromiso de colaboración entre administraciones públicas con los profesionales, empresas, los agentes económicos y sociales. Se persigue con ello canalizar de forma permanente propuestas y medidas para eliminar barreras administrativas y excesiva burocracia. "El objetivo que tenemos es que Andalucía se convierta en la comunidad autónoma con menos burocracia de España", ha recalcado el consejero de Simplificación Administrativa.

Según ha recordado, el Ejecutivo andaluz ya ha implementado 850 medidas en el marco de la reducción burocrática desde que Moreno es presidente que han llevado a la administración andaluza a eliminar duplicidades y a evitar que se le pida "la misma documentación hasta dos y tres veces al ciudadano". "No se puede parar, hay que seguir quitando papeleo, gestión inútil, petición de datos que tiene la propia administración y, sobre todo, desconexión", ha apostillado.