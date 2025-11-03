Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en Moguer (Huelva) y detienen a su expareja

La Guardia Civil ha arrestado en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años acusado de matar a su expareja, una mujer marroquí de 47 años llamada Zahra. El suceso se investiga como un posible caso de violencia machista, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El arresto tuvo lugar esta madrugada, después de que los compañeros de trabajo de la víctima encontraran su cuerpo sin vida y con signos de violencia. Fueron a buscarla al no presentarse a su jornada en una finca agrícola del municipio.

La semana pasada, la hija de la víctima había avisado a la Guardia Civil de que el detenido, originario de Burkina Faso, había amenazado a su madre tras enterarse de que ella planeaba casarse con otra persona. Además, de acuerdo con las mismas fuentes, no constaban denuncias anteriores por violencia machista ni antecedentes del arrestado en el sistema VioGen.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto crimen machista, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía y elevaría a 34 las mujeres asesinadas este año por violencia de género en toda España.