Andalucía: "Las energías renovables son el petróleo que nunca tuvimos"

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, detalla en una entrevista en Libertad Digital los principales desafíos energéticos de Andalucía y las oportunidades que se han abierto para el desarrollo de su industria, con motivo de la celebración del Foro Energía Libertad Digital.

-¿Qué fuentes de energía renovable considera prioritarias para su comunidad autónoma y qué objetivos concretos de capacidad instalada se han fijado para los próximos 5 años?

En Andalucía no renunciamos al desarrollo de ninguna fuente renovable, si bien es cierto que la tecnología fotovoltaica ha ido ganando protagonismo, hasta el punto de que representa el 65% de la potencia verde instalada en Andalucía, rozando los 10.500 MW.

Andalucía es líder nacional en potencia fotovoltaica instalada, en potencia eléctrica con biomasa y en superficie solar térmica, y también somos la región con un mayor potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, al contar con proyectos ya en funcionamiento y otros con un alto grado de madurez como el Valle Andaluz del Hidrógeno verde que promueve Moeve en Huelva y Campo de Gibraltar, con una inversión de 4.000 M€. Tiene todo el sentido que sea así porque, además de reunir las condiciones idóneas para su producción y exportación, Andalucía consume actualmente el 40% del hidrógeno gris de todo el país, con lo que la demanda base está garantizada y la sustitución en el sector industrial y del transporte pesado, donde es muy difícil la electrificación, es un paso natural.

-¿Qué medidas específicas está implementando su Consejería para atraer inversión privada gracias al desarrollo de infraestructuras energéticas de generación y cuál es el volumen de inversión previsto?

Andalucía quiere consolidar su posición de liderazgo en el despliegue de energías renovables, pero no por el mero hecho de ser los primeros, sino porque estamos comprobando que es una ventaja competitiva y un factor de atracción de inversión industrial. De hecho, de los 17.100 M€ de nueva inversión que hemos captado en los últimos tres años, unos 9.000 M€ se corresponden con industria verde. Me refiero a actividades industriales relacionadas con la producción de moléculas verdes, combustible sostenible para la aviación (SAF), la producción de hilos de cobre verde, de recuperación de metales y materias primas críticas o de plataformas para eólica offshore.

Contar con energías limpias a precios competitivos se ha convertido en el mejor reclamo de Andalucía para localizar aquí inversión industrial. Las energías renovables son el petróleo que nunca tuvimos.

Sin Andalucía no hay transición energética

A mediados de 2022, cuando arrancó la legislatura, nos marcamos un objetivo claro: alcanzar los 20 GW o 20.000 MW de potencia renovable instalada para 2026. Estamos en condiciones de lograr esa ambiciosa meta porque cerramos el primer semestre de 2025 con 16.111 MW instalados. Sirva como referencia que, de junio de 2024 a junio de 2025, Andalucía volvió a marcar cifras récord en la implantación de energías renovables al sumar 3.607 MW, con lo que el 69% de la capacidad de generación eléctrica procede ya de fuentes limpias.

Andalucía aporta como ninguna otra comunidad a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Podemos afirmar que sin Andalucía no hay transición energética.

-¿Qué incentivos fiscales o administrativos ofrece su comunidad para atraer empresas de consumo energético intensivo, y qué sectores industriales están priorizando?

En estos siete años de Gobierno de Juanma Moreno, Andalucía ha hecho un verdadero esfuerzo para cambiar la manera en la que se nos ve desde fuera. Hemos pasado a ser una región confiable, estable, que aporta seguridad jurídica e institucional, favorable a la inversión industrial y comprometida con la simplificación administrativa, como demuestran los cuatro decretos aprobados en este sentido o la puesta en marcha de una Unidad Aceleradora de Proyectos para establecer un único interlocutor con la Administración en los proyectos estratégicos. En algunos casos se ha llegado a recortar el 50% de los plazos previstos. En definitiva, proactividad respecto a la inversión y escucha activa y permanente para conocer las necesidades de las empresas y dónde encuentran los obstáculos.

En mi Consejería, tenemos desplegados instrumentos de ayuda tanto para la gran industria manufacturera, logística avanzada y sector aeroespacial, ahora mismo tenemos abierta una convocatoria por 150 M€, como para autónomos, pymes y empresas de los sectores industriales.

Hemos pasado a ser una región comprometida con la simplificación administrativa

Hemos incorporado una nueva visión en los incentivos que acabamos de lanzar: queremos ayudar al tejido productivo a mejorar en competitividad, a través de la inversión en equipos, maquinaria o digitalización, y a la vez alentar la mejora en eficiencia energética para contribuir a la descarbonización de la economía al tiempo que les ayudamos a ahorrar en su factura energética. Los llamamos incentivos para la competitividad y la eficiencia energética en Andalucía.

-En relación a los data centers, ¿qué ventajas competitivas ofrece su territorio frente a otras regiones y qué infraestructuras energéticas específicas están desarrollando para este sector?

Los centros de datos son electrointensivos y su competitividad depende de los costes energéticos y ahí es donde Andalucía gracias al desarrollo de plantas de generación renovable puede ofrecer una ventaja.

Hay que destacar que el mismo megavatio fotovoltaico instalado en Andalucía produce de media casi el doble que si estuviera en Alemania, y que la radiación solar es un 13% superior en la comunidad andaluza respecto a la media nacional.

Los data centers son imprescindibles para afrontar la transición digital en la que estamos inmersos, pero es cierto que demandan una elevada capacidad de potencia. Partiendo de esa premisa, entendemos que no todos los proyectos para CPD tienen cabida y que hay que estudiar con detenimiento las ubicaciones y los puntos de conexión, pero hay que ser conscientes de que la digitalización es un proceso imparable al que como sociedad no podemos ni debemos renunciar.

la planificación y las inversiones para el desarrollo de redes eléctricas van muy desacompasadas respecto a la velocidad a la que se mueven nuestras empresas e industrias

Esta realidad nos muestra una vez más que la planificación y las inversiones para el desarrollo de redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución, y que son competencia del Gobierno central van muy desacompasadas respecto a la velocidad a la que se mueven nuestras empresas e industrias. Es fundamental una reflexión profunda en este sentido.

-¿Cuál es el plazo medio actual para la autorización de proyectos energéticos en su comunidad y qué reformas administrativas concretas tienen previstas para agilizar estos procesos?

Todos los proyectos que hemos tramitado han cumplido con los hitos administrativos que marcó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y ello, a pesar de ser la comunidad autónoma con un mayor volumen de gestión a nivel nacional. Existe un buen nivel de coordinación entre los departamentos que tienen que emitir sus informes por su afección sobre la ordenación del territorio o el medio ambiente.

En los últimos decretos de simplificación aprobados incluimos algunas medidas de agilización, pero como novedad le puedo reseñar que, en la futura Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía, que está ultimando su tramitación en el Parlamento andaluz, hemos introducido la exención de evaluación ambiental para proyectos de hibridación con almacenamiento por batería dentro de la poligonal de la planta, como ha hecho el Ministerio en su RD 997/2025. También hemos considerado de utilidad pública la línea directa que va desde la planta de generación hasta un electrolizador o a los usuarios de un autoconsumo colectivo que estén en un espacio productivo.

-Tras el apagón del 28 de abril, ¿qué medidas de refuerzo de la red eléctrica y garantía de suministro consideran necesarias y/o urgentes? ¿Cómo califica la posición del Gobierno y de Red Eléctrica? ¿Cómo es la interacción con ambas instituciones?

Es imprescindible facilitar el despegue del almacenamiento energético y para eso hay que acelerar la aclaración de cuestiones cruciales del marco regulatorio como el aspecto retributivo, que haga atractiva la inversión en redes.

Desde la Junta de Andalucía venimos planteando al Gobierno central la eliminación del tope de inversión en redes, tanto de transporte como de distribución, de forma permanente. Por ley, la inversión en red de distribución está topada en el 0,13% del PIB, mientras que la inversión en red de transporte lo está en el 0,065% del PIB. Defendemos que se supriman esos topes de forma permanente sin que evidentemente repercuta de forma negativa sobre las facturas de hogares y empresas.

Es adecuado prolongar la vida útil de las nucleares para asegurar el suministro y que no nos ocurra como Alemania

Por otra parte, pensamos que es adecuado prolongar la vida útil de las centrales nucleares para asegurar el suministro y que no nos ocurra como Alemania, donde el cierre precipitado de sus centrales aprovechando un gas ruso barato les ha provocado un serio problema de competitividad industrial al tener una energía más cara.

-¿Cómo equilibran las necesidades de desarrollo industrial energético con los objetivos de descarbonización y las demandas de los movimientos ecologistas?

Partimos de la premisa de que los proyectos industriales y energéticos son compatibles con la protección del entorno y medio ambiente. Existe una falsa dicotomía de tener que posicionarse en la defensa de un lado o del otro, y nada más lejos de la realidad.

La industria fija población al territorio, genera empleos estables y mejor remunerados que en otros sectores, y son proyectos a largo plazo. Atraer industria es la mejor oportunidad de luchar contra la despoblación y generar actividad económica a su alrededor. Un ejemplo de ello es la reciente implantación del fabricante suizo de jets privados, Pilatus, en Carmona, en la provincia de Sevilla.

Como administración, defendemos la transparencia en los procedimientos y la escucha activa, nos hemos reunido con plataformas porque a veces la información que se maneja está incompleta. Nos gusta explicar cómo se hacen las cosas en la Administración: son procedimientos transparentes, garantistas, muy exigentes y sometidos a la participación pública con periodos de alegaciones.

Atraer industria es la mejor oportunidad de luchar contra la despoblación

Siempre me gusta recordar que no todos los proyectos salen adelante. Por poner un ejemplo, el 35% de la potencia que teníamos en tramitación a finales de 2024 no cumplía los requisitos y esos proyectos no siguieron adelante.

También pedimos a las empresas que hagan un esfuerzo en materia de comunicación con los ayuntamientos, vecinos y con el entorno. Tienen que explicar bien sus proyectos, las ventajas y cómo minimizan los posibles impactos. Es lo que denominamos licencia social operativa, que en muchas ocasiones es tan importante obtener como el resto de las autorizaciones administrativas.

-¿Cómo valoran la contribución de la energía nuclear a la estabilidad del suministro eléctrico?

La nuclear es necesaria hasta que se incorporen mecanismos de almacenamiento de energías renovables y que den garantías al sistema.

El modelo de Andalucía, que no tiene centrales nucleares, pasa por el despliegue de tecnologías limpias, pero evidentemente con estabilidad y mecanismos que impidan que se repita lo que ocurrió el pasado 28 de abril.

A nuestro juicio, sería un error mantener el calendario de cierre de las nucleares, por lo que instamos al Gobierno central a replantear su política de cierre de estas centrales y apostar por alargar la vida útil de las plantas que tenemos en funcionamiento en España. Este planteamiento no responde a ningún capricho, sino que resulta necesario al menos hasta que la aportación de las energías renovables al sistema sea gestionable.

-¿Cómo prevén posicionar a su comunidad autónoma en el contexto europeo de transición energética para los próximos 10 años y qué alianzas internacionales están desarrollando?

En Andalucía se dan todos los ingredientes para jugar un papel de liderazgo en la transición energética: tenemos sol y viento para la generación renovable; una ubicación geoestratégica; infraestructuras portuarias de primer nivel para el transporte de moléculas verdes; y, sobre todo, la experiencia y el talento. Todo ello ha hecho que sean muchas las regiones y países que han puesto su mirada sobre Andalucía para cooperar en un ámbito tan estratégico como es la transición energética porque no tienen esas ventajas competitivas que le comentaba.

Así, hemos establecido alianzas y se está trabajando en colaboraciones en el ámbito energético e industrial con tres landers alemanes: Baden-Wurtemberg, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia. Además, hemos suscrito un memorando de entendimiento con el Puerto de Róterdam, el primer corredor marítimo que unirá Andalucía con el norte de Europa, y hemos establecido relaciones con empresas japonesas y chinas, todos ellos con un especial interés en el hidrógeno verde.

-¿Qué opinión le merece la propuesta de inversiones en redes eléctricas que el Gobierno central le ha asignado a Andalucía?

Sin energía no hay desarrollo ni progreso. Por esa razón, es tan importante la planificación eléctrica, el plan de inversiones en infraestructuras y redes eléctricas que ejecuta el Gobierno de España en ciclos de seis años.

El punto de partida de Andalucía es que cuenta con un 40% menos de densidad de la red de transporte por millón de habitantes respecto a la media peninsular. Una situación injusta que esperábamos ver revertida en la propuesta del Gobierno para 2025-2030.

Andalucía cuenta con un 40% menos de densidad de la red de transporte por millón de habitantes respecto a la media peninsular. Una situación injusta.

Nada más lejos de la realidad. La planificación publicada por el Gobierno de España no atiende a las necesidades de Andalucía y acentúa ese trato injusto.

La planificación nos asigna el 11,8% de la inversión planteada para el conjunto del país, que asciende a 8.130 M€ sin incluir las interconexiones; lejos del 18% que nos correspondería por población o territorio, o del 15% de energía que consume Andalucía.

Elevamos una propuesta estudiada, detallada y priorizada al Gobierno de España y a Red Eléctrica, tras consultar a empresas, industrias y promotores de proyectos energéticos y, de ella, solo el 23% aparece reflejado.

El Gobierno prioriza actuaciones de refuerzo del sistema en detrimento de demandas específicas de Andalucía. El 60% del presupuesto se destina así a mejoras que benefician al conjunto del país, pero que no atienden necesidades concretas de Andalucía.

Y una cuestión muy relevante es que más de la mitad de las inversiones de la planificación, el 52% para ser exactos, no corresponde a nuevas actuaciones, sino a inversiones ya previstas y no ejecutadas que, por tanto, se arrastran de la planificación que está en vigor e incluso de anteriores planificaciones. El Gobierno propone 458 M€ para inversiones nuevas y 502 M€ para actuaciones heredadas.

-¿Qué estrategia tienen para el desarrollo de redes inteligentes (smart grids) y la integración de sistemas de gestión de demanda que permitan optimizar el consumo en momentos de alta demanda o baja producción renovable?

La digitalización de las redes eléctricas es fundamental para poder optimizar su uso y evitar los problemas de saturación que tenemos en Andalucía con un casi 93%, con Almería y Málaga completamente saturadas. Es necesario desarrollar la demanda flexible para dar consumos en determinados momentos y si, además, es en los horarios de máxima producción, se evitarían las pérdidas de generación. Aquí juegan un papel muy relevante los sistemas de almacenamiento stand-alone, que requieren el desarrollo por parte del Ministerio de una normativa propia pues en puridad no se trata de generación ni demanda.

En lo que respecta a nuestro ámbito de competencias, vamos a lanzar una línea específica de ayudas para incentivar la expansión de las redes inteligentes, lo que redundará en el uso más eficiente de la energía. Así, lanzaremos más de 8 M€ para apoyar la inversión de las empresas en actuaciones para la digitalización y mejora de sus redes e infraestructuras eléctricas, como la incorporación de equipos o aplicaciones informáticas para una mejor gestión de la demanda de energía, elementos electrónicos de digitalización o equipos para centros de transformación eléctricos.