Primer pacto PP-Vox tras el 21-D: el Ayuntamiento de Sevilla tendrá presupuestos

Mientras continúan los movimientos y las declaraciones tras las elecciones en Extremadura, con una victoria sin mayoría absoluta de María Guardiola, que sólo podrá gobernar con pactando con Vox o con una hipotética abstención del PSOE, este martes trascendía un pacto de populares y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, del PP, firmó este martes con la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, un acuerdo para sacar adelante el presupuesto municipal para 2026, que contempla entre otras cosas restricciones en el empadronamiento de personas sin documentación y reducir la zona de bajas emisiones al tráfico.

Ambos partidos han pactado también erradicar la presencia de "manteros" en las calles de la ciudad y aumentar las inversiones en los parques empresariales. El pacto llega después de que el año pasado toda la oposición votase en bloque y el alcalde, que gobierna con mayoría simple, necesitase una cuestión de confianza para sacarlo adelante.

A preguntas de los periodistas, Sanz desvinculó el pacto de las elecciones extremeñas: según ha dicho, el presupuesto se presentó a los grupos municipales mucho antes de estos comicios. Para Cristina Peláez, se trata de un acuerdo que demuestra "que con voluntad se pueden alcanzar acuerdos que son beneficiosos para todos los ciudadanos y la ciudad", en el que se ha buscado por los firmantes "aquello que nos une más allá de lo que nos separa, con confianza y con diálogo".

La portavoz de Vox ha subrayado que, para ella, es "especialmente satisfactorio ver cómo se aplican" parte de sus políticas, además de indicar que, ahora, el presupuesto de la ciudad "destina los recursos a lo verdaderamente importante, optimiza el gasto y se centra en familias, en maternidad, sectores productivos y servicios públicos".

El alcalde, por su parte, se ha referido al punto que refleja que se controle el empadronamiento de inmigrantes sin domicilio en la ciudad, y ha instado a los periodistas a que lean el acuerdo para comprobar en qué consiste, para negar que vaya a incumplir la ley aplicando este punto, que refleja la exigencia de acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón, mediante la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días.

Sanz ha señalado que acuerdos como este son consecuencia de las políticas migratorias a nivel nacional e instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "avise de cuántas personas vienen" a una ciudad como Sevilla y articule ayudas para su asistencia.