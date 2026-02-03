La borrasca Leonardo pone en alerta roja a Andalucía: el mapa de Google prevé desbordamientos inminentes

La comunidad autónoma de Andalucía se enfrenta este martes a una de las situaciones hidrológicas más críticas de la última década. El paso consecutivo de frentes, culminando ahora con la borrasca Leonardo, ha llevado a la Junta de Andalucía a tomar la decisión de suspender las clases este miércoles en todas las provincias a excepción de Almería. Con los suelos completamente saturados tras semanas de precipitaciones, la tecnología de Google Flood Hub ha activado avisos de "riesgo severo" por inundaciones, monitorizando una masa crítica que afecta ya a una población potencial de 14 millones de personas entre España, Portugal y Marruecos.

Desembalse masivo en 52 pantanos

La presión sobre las infraestructuras hidráulicas es máxima. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado que actualmente 33 pantanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y otros 19 gestionados por el Gobierno andaluz están realizando maniobras de desembalse preventivo. Estas operaciones son vitales para laminar las avenidas que se esperan ante la llegada de un "río atmosférico" que podría descargar hasta 150 litros en puntos de la provincia de Málaga y la Sierra de Cádiz. El sistema de alerta ES-ALERT ya ha sido movilizado para enviar avisos directos a los teléfonos móviles en zonas críticas como Grazalema y el Campo de Gibraltar.

Cortes de carreteras y evacuaciones

La red vial andaluza sufre las consecuencias del temporal con 29 carreteras cortadas por inundaciones, afectando especialmente a la provincia de Cádiz (10 cortes) y Jaén. La situación de los cauces ha obligado a realizar desalojos preventivos; en Jerez de la Frontera, la crecida del río Guadalete ya provocó el desplazamiento de más de 650 personas. En el Campo de Gibraltar, el alcalde de Jimena de la Frontera ha instado a los vecinos de las riberas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro a preparar sus viviendas o abandonarlas ante la inminencia de la alerta roja.

Vigilancia por satélite y predicción IA

La plataforma Flood Hub de Google Research, que utiliza modelos de inteligencia artificial y datos del sistema Copernicus, señala que el episodio de inundaciones se mantendrá activo al menos durante los próximos seis días. El mapa en tiempo real muestra una situación de "crecida en curso" en la cuenca del Guadalquivir, con especial atención a las provincias de Córdoba y Sevilla. Los modelos hidrológicos advierten de que, pese a que algunos frentes hayan pasado, el tiempo de respuesta de las cuencas provocará que los picos de caudal se alcancen en las próximas 48 horas.

Mensaje ES-Alert

"Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", ha indicado el presidente, que ha hecho "un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja".

Por el momento, Juanma Moreno ha manifestado que se analizará la situación de cara al jueves por si hubiera que mantener la suspensión de las clases.