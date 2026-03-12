By Salomon expande su modelo Casa Teva con la apertura de Casa Teva Rooms Sevilla

By Salomon Hospitality, la gestora hotelera liderada por los hermanos Harry y Toni Serra Moreno, acelera la expansión de Casa Teva, una de las marcas insignia de su porfolio hotelero, con la apertura de Casa Teva Rooms Sevilla.

Según ha informado la compañía este jueves, se trata de un nuevo concepto de establecimiento urbano con el que explora formatos de alojamiento más ágiles, cómodos y flexibles, adaptados a nuevas formas de viajar. Situado en el casco antiguo de la capital andaluza, en el entorno histórico de la antigua judería, Casa Teva Rooms Sevilla dispone de 20 habitaciones que aúnan confort, diseño y ubicación estratégica. A pocos pasos del Palacio de Dueñas, la catedral, la Giralda o los Reales Alcázares, la compañía refuerza su presencia en uno de los principales destinos urbanos del mercado español.

Esta inauguración supone la tercera apertura de Casa Teva, que ya cuenta con establecimientos operativos en Barcelona y Lisboa, y representa un nuevo paso en la consolidación de esta enseña dentro de la cartera de By Salomon Hospitality. Con Casa Teva Rooms, la compañía incorpora un formato complementario, orientado a un huésped que prioriza localización, confort y diseño, con una operativa más ligera, check-in sin recepción y una experiencia de estancia más directa y flexible.

"Casa Teva Rooms nace como una propuesta orientada a un viajero que busca propuestas bien ubicadas, con identidad y con una experiencia de estancia cómoda y eficiente", señaló Harry Serra, cofundador de By Salomon Hospitality.

Con la apertura de Sevilla, By Salomon Hospitality refuerza el crecimiento de Casa Teva y avanza en su estrategia de expansión. A los hoteles ya operativos en la Ciudad Condal y la capital lusa, se sumarán en los próximos años las aperturas previstas en Granada, Sitges (Barcelona) y en Tamariu (Costa Brava), dentro de un despliegue que, junto al establecimiento sevillano, representará una inversión de 28 millones de euros.

"Casa Teva es una palanca de crecimiento dentro del grupo, con un modelo capaz de adaptarse a distintos activos y perfil de cliente, manteniendo siempre una propuesta muy reconocible dentro de nuestro porfolio", añade Toni Serra, cofundador de la firma.

By Salomon Hospitality cuenta en la actualidad con más de 20 establecimientos que suman más de 1.000 habitaciones bajo sus distintas marcas, entre los que figuran DOT Madrid, Camila Hostel Valencia, Hotel Arco, Honest Sevilla, Honest Granada, Palacio Pinello y el emblemático hotel de lujo Finca Victoria, localizado en Begur (Costa Brava). A esta lista se suma la cartera internacional con Honest Budapest o Gravity Oporto, entre otros. La división hotelera tiene identificados 60 destinos potenciales con capacidad para acoger a cada una de sus cinco marcas.