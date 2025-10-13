Así es la app que un joven con autismo ha creado para ayudar a personas con su misma condición

Daniel Comín, de solo 22 años y diagnosticado con autismo, ha desarrollado 'AutiStok', una aplicación de carácter gratuito cuyo propósito es ayudar a gestionar las emociones, controlar la ansiedad y organizar las rutinas diarias de personas con la misma dolencia.

El joven, que cursa actualmente estudios de animación 3D y videojuegos en la isla de Tenerife, ha transformado su propia historia de superación en una herramienta de ayuda para la comunidad autista. La motivación detrás de la creación de la app es profundamente personal, ya que para él es la solución al "caos" de información que antes estaba dispersa en terapias y carpetas, ofreciendo ahora un sistema inmediato y accesible para el autoconocimiento y la autogestión emocional.

El desarrollo de AutiStok es el culmen al largo camino vital de Daniel, quien recuerda las dificultades y la necesidad de "batallar" por adaptaciones educativas. A pesar de los retos diarios que afronta por su dolencia, Daniel experimenta ahora lo que denomina como la "calma", una sensación que quiere extender a otros a través de la aplicación que ya está en funcionamiento.

En una segunda fase, Daniel y su madre planean integrar la app con un reloj para enviar avisos por vibración ante picos de cortisol o bloqueos emocionales, una funcionalidad pionera que compara con la detección de una hipoglucemia.

El "mayor sueño" de Daniel Comín es que su esfuerzo y trabajo "puedan ayudar a personas como yo, brindándoles herramientas que faciliten su día a día."