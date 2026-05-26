El Parlamento se rinde al silbo gomero con el homenaje de Astrid Pérez a Eugenio Darias

El Parlamento de Canarias ha vuelto a convertirse en el escenario idóneo para blindar y ensalzar los valores más arraigados de nuestra tierra. La presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, ha recibido de manera oficial en la sede legislativa a Eugenio Darias, uno de los máximos especialistas y divulgadores del silbo gomero, con el firme objetivo de reconocer su trayectoria como un referente incuestionable en la conservación y enseñanza de esta manifestación cultural única en el mundo. Durante el encuentro, Pérez quiso dejar claro el firme compromiso institucional con la protección de un lenguaje ancestral que define de manera profunda la historia de las islas.

"Eugenio Darias es una figura clave en la conservación y difusión del silbo gomero" subraya la presidenta.

Toda una vida dedicada a la tradición

La figura de Eugenio Darias representa a la perfección el esfuerzo individual puesto al servicio del bien común y del legado patrimonial de los canarios. El especialista comenzó a silbar con apenas siete años de edad y desde entonces ha dedicado la mayor parte de su trayectoria vital a la docencia, la investigación y la difusión del silbo gomero, un tesoro etnográfico que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco. Su labor ha sido crucial en las últimas décadas gracias a su papel como coordinador, fundador y maestro del Aula Insular de Silbo Gomero, logrando la implantación real de esta disciplina en los centros educativos de La Gomera durante más de diez años.

Divulgación para las nuevas generaciones

Este compromiso constante con las raíces isleñas ya le valió en su momento la obtención del prestigioso premio Méritos Humanos, además de liderar diversas publicaciones fundamentales para el reconocimiento internacional de este lenguaje vivo. En la cita institucional celebrada en la Cámara, la presidenta quiso aplaudir este talento y la constancia de Darias para acercar el silbo gomero a las nuevas generaciones de jóvenes tanto dentro como fuera del archipiélago, insistiendo en que el cuidado de nuestras señas de identidad más valiosas debe ser una prioridad absoluta para garantizar que el futuro de Canarias no pierda el contacto con sus tradiciones más nobles.