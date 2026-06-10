El Cabildo de Tenerife reactiva la red de riego de Las Peñuelas paralizada desde 2007

El Cabildo de Tenerife, en un esfuerzo conjunto con el Consistorio del municipio de Tegueste y la Comunidad de Regantes Las Peñuelas, ha suscrito un importante convenio para poner en marcha una infraestructura estratégica para el desarrollo rural de la isla. En concreto, el acuerdo rubricado implica a la entidad pública Balten y persigue la adecuación y la gestión operativa de este indispensable sistema de suministro de agua para las plantaciones de la zona.

Esta red hídrica llevaba sin poder funcionar de manera efectiva y continuada desde hace más de tres lustros, concretamente desde el ejercicio 2007. Los motivos de esta prolongada parálisis institucional y administrativa respondían a diversas limitaciones técnicas y económicas, así como a la acuciante necesidad de acometer unas reformas estructurales que nunca llegaban a materializarse, lastrando así el progreso económico y la competitividad de los productores del entorno.

Con la nueva entente, las instituciones implicadas buscan dar una respuesta definitiva a una demanda histórica de los trabajadores del campo radicados en las medianías del municipio tinerfeño. Según los datos oficiales, se calcula que el número potencial de beneficiarios directos asciende a cerca de 600 parcelas agrícolas, las cuales abarcan una extensión total que ronda las 200 hectáreas de terreno cultivable, un área vital para el autoabastecimiento y el comercio local.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, ha destacado la enorme relevancia de esta colaboración entre administraciones a la hora de blindar y proteger el motor agrícola de la isla. González ha asegurado en un comunicado que el objetivo primordial de esta actuación no es otro que la "restauración de un servicio público esencial", de modo que se pueda optimizar el reparto de los recursos hídricos en una época de especial sensibilidad respecto al uso del agua.

En esta misma línea de actuación, el titular del área ha insistido en que la reactivación del suministro garantizará la supervivencia del tejido rural. "Asegurar el futuro de las medianías de Tegueste", ha enfatizado el consejero insular, resulta ser una de las prioridades absolutas para evitar el progresivo abandono de las explotaciones y fomentar una fórmula de gestión eficiente, rentable y viable a medio y largo plazo.

Por su parte, el alcalde del municipio, Norberto Padilla, ha afirmado que el pacto alcanzado no solo contribuye decididamente a mejorar la eficiencia de las infraestructuras, sino que consolida un compromiso firme con la sostenibilidad y el desarrollo económico de toda la comarca. Asimismo, Padilla ha remarcado que la actividad primaria contribuye a preservar una labor que forma parte indivisible de la identidad y el paisaje natural de la localidad, elementos clave en la idiosincrasia canaria.

En el plano puramente operativo, las actuaciones previstas a partir de ahora se centrarán de forma prioritaria en la modernización de las instalaciones actuales y en asegurar un flujo constante para el riego. Según detallan las bases del texto firmado, será la empresa pública Balten la encargada estatutaria de asumir la totalidad de los costes ordinarios que se deriven tanto del arranque como del posterior mantenimiento, conservación y gestión diaria de la red.