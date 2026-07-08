El refugio de Altavista reabre el 20 de julio tras una reforma integral

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la esperada reapertura del mítico alojamiento de montaña situado en el Parque Nacional del Teide. Después de permanecer inoperativo desde noviembre de 2019, la institución insular ha fijado la fecha para el próximo 20 de julio, poniendo fin a casi cinco años de clausura. La recuperación de este espacio ha requerido una importante labor arquitectónica y medioambiental para adecuarlo a las exigencias actuales.

La presidenta insular, Rosa Dávila, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para detallar los pormenores de la reanudación de los servicios. "Es un hito importante para la montaña, para Tenerife, para el Teide", manifestó la dirigente política ante los medios de comunicación. Esta declaración subraya la relevancia de un enclave histórico que ha prestado cobijo a multitud de amantes de la naturaleza a lo largo de las décadas.

Para acometer esta modernización, la corporación tinerfeña ha destinado una partida presupuestaria que asciende a 1,9 millones de euros. Gracias a esta cuantiosa inversión, el recinto aspira a convertirse en un verdadero modelo a seguir en materia de sostenibilidad a nivel europeo. Se ha renovado por completo el sistema eléctrico, apostando decididamente por la energía fotovoltaica, y se ha instalado una moderna infraestructura de saneamiento y depuración, un paso indispensable para preservar el ecosistema del entorno volcánico.

Las instalaciones permitirán pernoctar a un máximo de 49 visitantes, quienes deberán ajustarse a una limitación de estancia de una única noche. Además de las habitaciones destinadas a los usuarios, la rehabilitación ha incluido zonas de uso exclusivo para los guardas y una nueva área de enfermería. Esta última mejora resulta vital para garantizar una atención rápida y eficaz ante cualquier emergencia que pueda surgir en el riguroso entorno de la alta montaña.

Historia y acceso

En cuanto a la vertiente organizativa y económica, la plataforma virtual para efectuar las reservas estará plenamente operativa a partir de este mismo jueves. El Cabildo ha establecido una escala de precios diferenciada: los residentes en la isla abonarán una tarifa de 29 euros, los deportistas con licencia federativa pagarán 56,80 euros y, finalmente, la cuota general para el resto del público ascenderá a 71 euros por persona.

Durante su intervención, Dávila también hizo hincapié en el incalculable valor histórico de este emblemático paraje. Los orígenes de la presencia científica en este punto se remontan al año 1856, momento en el cual el investigador escocés Charles Piazzi estableció allí un campamento astronómico pionero. Posteriormente, en 1892, se edificó la primera estructura permanente, iniciando una larga tradición de abrigo para todos aquellos dispuestos a experimentar la inigualable sensación de contemplar el amanecer desde el pico más elevado de España.