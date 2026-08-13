Un estudio en Loro Parque revela que los delfines distinguen materiales con su biosonar

Un equipo internacional de científicos ha aportado nuevas claves sobre cómo los delfines mulares (Tursiops truncatus) emplean su sistema natural de orientación. En concreto, han descubierto que combinan la ecolocalización y el movimiento para distinguir objetos de diferentes materiales mientras nadan, un hallazgo que amplía la comprensión de la cognición animal.

La investigación se ha desarrollado íntegramente en las instalaciones de Loro Parque en Tenerife. Este trabajo constituye el primer estudio científico que une la cognición y la acústica trabajando directamente con los animales de la institución, lo que sitúa a este centro zoológico en la vanguardia mundial de la investigación marina, tal y como ha subrayado el grupo empresarial.

El trabajo, firmado por investigadores de la universidad del Sur de Dinamarca y Loro Parque Fundación, demuestra empíricamente que los delfines son capaces de distinguir entre esferas de materiales tan diversos como el plástico, el aluminio, el latón o el acero. Para ello utilizan de forma exclusiva su biosonar, acertando incluso cuando los objetos presentan una apariencia visualmente idéntica.

Mediante la emisión de un sofisticado sistema de clics ultrasónicos y el posterior análisis de los ecos que estos generan al rebotar en las superficies, los cetáceos logran construir en tiempo real una representación mental precisa de lo que les rodea. Este proceso biológico funciona de una forma muy similar a como un ecógrafo médico reconstruye una imagen a partir de ondas sonoras.

Para llevar a cabo el experimento, el equipo científico trabajó con Achille y Clara, dos de los delfines mulares que residen en las instalaciones tinerfeñas. Los animales fueron entrenados para aproximarse nadando a un par de esferas suspendidas en el agua y seleccionar, guiándose únicamente por el sonido, aquella fabricada con el material correcto.

Durante las pruebas, los investigadores utilizaron hidrófonos de alta sensibilidad y cámaras subacuáticas sincronizadas. De este modo, pudieron registrar detalladamente cómo los animales orientaban la cabeza, modificaban su trayectoria de nado y ajustaban sus emisiones acústicas en las fracciones de segundo previas a tomar la decisión final.

Desde el centro destacan que tanto Achille como Clara participaron de forma completamente voluntaria en cada una de las sesiones. Este hecho refleja el alto nivel de bienestar animal y el estrecho vínculo de confianza construido con el equipo de cuidadores a lo largo de los años mediante técnicas de entrenamiento en positivo.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha puesto en valor este hito científico. "En Loro Parque no solo cuidamos de nuestros animales con los más altos estándares de bienestar, sino que abrimos nuestras puertas a la comunidad científica internacional para generar conocimiento que resulta vital para salvar los océanos", ha manifestado, remarcando que sin esa colaboración este tipo de descubrimientos no serían posibles.

Por otra parte, el estudio compara por primera vez el rendimiento de los delfines mulares con el de las marsopas comunes bajo un mismo protocolo experimental. Los resultados evidencian que ambas especies despliegan estrategias de exploración muy similares, aunque la diferencia en la frecuencia y estructura de sus señales sonoras les confiere capacidades distintas.

Esta comprensión detallada sobre cómo perciben su entorno acústico tiene una aplicación directa en la conservación. Ayudará a anticipar cómo el ruido submarino provocado por la acción humana interfiere en su capacidad biológica para localizar alimento, orientarse en el mar o comunicarse entre sí.

La científica responsable del proyecto, Sara Torres, ha calificado de fascinante comprobar cómo los ejemplares estudiados obtenían información pormenorizada de su entorno. El artículo, financiado por entidades internacionales, ha sido publicado en The Journal of the Acoustical Society of America.