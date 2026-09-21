La ULL destinará un millón de euros a servidores de inteligencia artificial

La Universidad de La Laguna cierra este lunes el plazo para la adquisición de nuevos servidores y cabinas de almacenamiento orientados a reforzar su centro de datos. El contrato cuenta con un presupuesto de base de un millón de euros, un montante que alcanza los 1,07 millones al sumar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). La ejecución de este volumen de gasto público, consignado íntegramente al ejercicio presupuestario de 2027, persigue dotar a la institución académica de un equipo informático específico para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El origen de los fondos revela la mecánica financiera habitual de la Administración isleña. El dinero fluye a través de un convenio suscrito entre el Cabildo de Tenerife y la propia Universidad, bautizado como "Impulso de la Inteligencia Artificial en Tenerife". En la práctica, se trata de una transferencia de recursos entre dos entidades públicas sostenidas por el mismo contribuyente canario, orientada a modernizar la infraestructura tecnológica del campus universitario.

El coste de la soberanía digital

La memoria justificativa del proyecto, redactada el pasado mes de junio, argumenta la necesidad de garantizar lo que los técnicos denominan soberanía digital. Según el documento interno, la compra pretende asegurar una prestación de servicios informáticos ininterrumpida durante los próximos siete años. Al referirse al equipo de inteligencia artificial, el texto subraya el objetivo de mantener estas herramientas de cálculo bajo la autonomía directa de la Universidad, tratando de esquivar la dependencia operativa de los grandes proveedores externos de servicios en la nube.

Para ejecutar la adquisición, la institución académica ha optado por unificar toda la compra en un único paquete comercial. La decisión administrativa de no dividir el contrato en lotes se ampara en la necesidad técnica de garantizar una interoperabilidad total en las instalaciones y en la búsqueda de economías de escala a la hora de negociar con los proveedores del sector.

El diseño de los incentivos y el ahorro

El aspecto más revelador del concurso público reside en su baremo de puntuación, el cual define los incentivos reales de las empresas licitadoras. El pliego rector otorga un valor de apenas 30 puntos a la oferta económica, mientras que los 70 puntos restantes se destinan a premiar a aquellas compañías que entreguen maquinaria por encima de los requisitos mínimos exigidos. Entre estos mínimos figuran servidores de virtualización de propósito general y una máquina con un terabyte de memoria y tres procesadores gráficos de última generación.

Este diseño técnico penaliza severamente el ahorro de fondos públicos. Una empresa que logre optimizar sus costes operativos y presente una oferta un 10% más barata que su competidor directo apenas obtendrá tres puntos de ventaja en la valoración final. El modelo de contratación empuja a los proveedores a agotar el presupuesto íntegro de un millón de euros, compitiendo exclusivamente por la cantidad de equipos adicionales que logren empaquetar dentro de esa cifra límite.

La apertura de las propuestas empresariales tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre. La mercantil que resulte adjudicataria dispondrá de nueve meses para instalar el hardware. El nuevo equipo comenzará a operar a principios de 2027, ilustrando cómo el diseño de las licitaciones públicas en las Islas determina la eficiencia del gasto por encima del precio real que marca el mercado.