Las empresas extranjeras reducen sus inversiones en Canarias este año

El dinero es miedoso y, sobre todo, exigente. Cuando encuentra trabas, simplemente busca otros destinos. Los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) confirman una realidad preocupante para el tejido productivo del archipiélago. Durante el primer semestre de 2026, la inversión extranjera bruta en Canarias disminuyó hasta situarse en los 170,47 millones de euros.

Esta cifra supone un claro retroceso respecto al ejercicio anterior. No hablamos de meros apuntes contables, sino de proyectos que se quedan en el cajón, de contrataciones paralizadas y de oportunidades perdidas para consolidar el crecimiento económico de las islas.

El coste de la incertidumbre

Para entender este fenómeno es necesario un análisis causal riguroso. ¿Por qué las empresas internacionales frenan su apuesta por Canarias? La respuesta rara vez es única, pero el exceso de regulación y la presión burocrática juegan un papel determinante. En un mercado globalizado, los inversores comparan escenarios. Si un territorio impone barreras normativas, retrasos crónicos en la concesión de licencias o siembra dudas sobre su modelo de desarrollo, el capital reorienta su brújula de forma inmediata.

A esto se suma la inseguridad jurídica. Los constantes debates políticos sobre posibles restricciones, el clima de rechazo al turismo o la elevada presión fiscal acaban desincentivando a quienes tienen los fondos listos para operar. El inversor busca rentabilidad y un entorno predecible. Canarias, lamentablemente, ha estado transmitiendo señales confusas al exterior.

Impacto directo en la economía real

El informe del Istac encierra un matiz fundamental que agrava el diagnóstico. Los 170 millones de euros registrados en Canarias corresponden íntegramente a inversiones reales. Es decir, dinero destinado a abrir nuevos comercios, adquirir maquinaria o construir infraestructuras. No hay ni un solo euro procedente de movimientos financieros opacos o de las llamadas entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Esto significa que la caída golpea de lleno a la economía de la calle. Cada millón que dejamos de captar es un negocio que no sube la persiana o un proveedor local que pierde un contrato. El archipiélago está perdiendo capacidad para atraer ese capital productivo que genera empleo estable y riqueza tangible para las familias canarias.

Una brecha que se ensancha

El contraste con el resto de España resulta desolador. Mientras Canarias apenas supera los 170 millones, el conjunto nacional alcanzó una inversión extranjera de 15.479 millones de euros. Nuestra comunidad representa una porción ínfima del tablero nacional, muy alejada de lo que debería corresponderle por su peso poblacional y sus indudables ventajas geoestratégicas.

La caída de estos flujos no debe leerse como un simple bache estadístico trimestral, sino como un síntoma de pérdida de competitividad. Recuperar el atractivo exterior exige facilitar la vida al que emprende. Mientras no se aligere el peso del Estado sobre la actividad privada y se ofrezca un marco estable, los fondos extranjeros seguirán pasando de largo.