Lecciones de libertad informativa con filtro de partido

Hace unos días, la intervención de la diputada socialista Nira Fierro en la Comisión Parlamentaria de Control a Radiotelevisión Canaria (RTVC) dejó al descubierto la persistente tentación del PSOE de ejercer de comité de censura sobre los medios públicos. Fierro llegó a acusar y responsabilizar a la televisión autonómica de "amparar a violentos que amedrentan a personas que tienen problemas de vivienda", a cuenta de la entrevista emitida a un activista investigado por supuestas coacciones. La parlamentaria llegó a interrogar al administrador general, César Toledo, sobre si invitar a este perfil respondía a un "descuido puntual" o a una decisión "consciente", asumiendo un rol de jefa de edición que excede con creces la labor de fiscalización parlamentaria.

El movimiento encierra un notable ejercicio de cinismo político. Para justificar su intento de purga en pantalla, la portavoz socialista recurrió al "argumento" de los "códigos deontológicos" y la "defensa de los valores democráticos", omitiendo de forma deliberada la presunción de inocencia al calificar de entrada como "violento" a un ciudadano investigado por "supuestos delitos". Bajo el pretexto de proteger el debate, el PSOE pretende que la televisión pública aplique un filtro ideológico previo a las problemáticas sociales más complejas del Archipiélago, supeditando la libertad de información al confort del relato gubernamental.

Una maniobra que aparentemente replica las instrucciones del jefe de filas, empeñado en condicionar el ecosistema mediático y controlar cadenas de televisión para favorecer sus propios intereses políticos.

El desplante de la dirección: la irrelevancia del sermón político

Si la ofensiva del PSOE buscaba acorralar a la dirección del Ente, el resultado final rozó el ridículo parlamentario. El administrador general de RTVC, César Toledo, propinó el mayor 'zasca' a la diputada socialista mediante la indiferencia absoluta: obvió responder a sus duras acusaciones. Toledo no dedicó un solo segundo a rebatir las lecciones de ética periodística de Fierro, retratando el reproche del PSOE como un mero ruido de fondo sin entidad periodística ni institucional.

En lugar de ceder al chantaje ideológico o entrar al trapo del choque partidista, Toledo respondió desviando el foco hacia el compromiso tecnológico y la realidad social. Anunció una profunda reconversión de los servicios informativos para el mes de octubre con integración de inteligencia artificial, nuevos platós y gráficos. Además, reivindicó un modelo de televisión "más pegada a una realidad social diversa y plural", palabras que desmontaron en directo las exigencias de veto de la parlamentaria socialista.

La radiografía que retrató al PSOE

El contraste de modelos quedó expuesto tras la intervención del diputado del Partido Popular, Juan Manuel García Casañas, cuya pregunta permitió a la dirección exhibir datos de gestión en lugar de consignas. Mientras el PSOE consumía su tiempo intentando señalar a invitados que a ellos les incomodan, el medio público certificó que sus informativos diarios son elaborados íntegramente por su plantilla propia de 450 profesionales, alcanzando un 90% de producción local en parrilla con el objetivo de llegar al 100% este ejercicio.

En el plano económico, Toledo contrapuso al sermón moral del PSOE el impacto real de la cadena: casi 40 millones de euros inyectados de forma directa en el sector audiovisual canario a través de una treintena de productoras locales, sosteniendo 500 empleos en las islas. Una lección de vertebración territorial y rigor presupuestario que dejó en evidencia la falta de proyecto del PSOE para el Ente, más preocupado por controlar las caras de la pantalla que por la sostenibilidad de la industria audiovisual de Canarias.