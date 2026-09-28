El PSOE propone un plan de adaptación climática para las aulas canarias

El PSOE de Canarias ha anunciado la presentación de una moción en los ayuntamientos del archipiélago para instar al Gobierno autonómico a desarrollar e implantar una estrategia integral de adaptación climática en las infraestructuras educativas públicas. La iniciativa responde a la frecuencia creciente de los episodios de altas temperaturas y a la necesidad de mitigar sus efectos sobre la salud y el rendimiento del alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios.

El acuerdo planteado por la formación establece un plazo máximo de seis meses para la aprobación formal del denominado Plan Canario de Adaptación Climática, Confort Térmico y Eficiencia Energética. Este instrumento, diseñado con carácter plurianual, tiene como objetivo articular y unificar las actuaciones puntuales desarrolladas hasta la fecha para extenderlas de forma coordinada a la totalidad de la red educativa pública.

Monitorización en 925 centros públicos

La propuesta contempla como eje central la extensión progresiva de la monitorización ambiental a los 925 centros educativos públicos de Canarias. La intención es elaborar una ficha climática y energética individualizada para cada inmueble que permita diagnosticar sus vulnerabilidades térmicas y definir las intervenciones prioritarias.

Asimismo, el plan prevé la creación de un mapa de riesgo climático y el diseño de un calendario plurianual de inversiones que concrete actuaciones, partidas económicas y plazos de ejecución. A este respecto, la secretaria de Educación del PSOE de Canarias, Esther Suárez, remarcó la importancia de "pasar de actuaciones puntuales a una planificación integral, con criterios objetivos y transparentes, para que cada centro sepa qué necesidades tiene, qué actuaciones están previstas y cuándo se van a ejecutar".

Renaturalización de patios y sustitución de aulas modulares

En cuanto a la adecuación de los espacios físicos, la moción propone la puesta en marcha de un programa regional de sombra y renaturalización de los patios escolares, así como la sustitución progresiva de las aulas modulares existentes en los centros de las islas.

La planificación fija un criterio de prioridad para la ejecución de las obras, otorgando preferencia a las escuelas infantiles, los centros de educación especial y las infraestructuras que escolarizan a alumnado especialmente vulnerable o que presentan mayores deficiencias estructurales. En palabras de Suárez, "garantizar unas condiciones climáticas adecuadas en los centros educativos es también garantizar calidad educativa, igualdad y seguridad".

Flexibilidad horaria y protocolos de actuación

Por último, el texto exige la revisión y mejora de los protocolos de respuesta ante olas de calor o episodios de temperaturas anómalas. Entre las medidas operativas, se plantea establecer criterios objetivos para la modificación puntual de la jornada lectiva y articular un procedimiento de respuesta rápida que agilice la tramitación de las solicitudes presentadas por los equipos directivos de los centros.