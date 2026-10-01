Los vertederos en Gran Canaria se llenarán en junio de 2029 sin plan B

Gran Canaria se enfrenta a un límite temporal ineludible. En apenas unos años, la isla perderá la capacidad de almacenar los cientos de miles de toneladas de residuos que produce. La gestión de las basuras supone un pilar básico para el bienestar ciudadano y el desarrollo económico. Sin embargo, este servicio pende de un hilo por la total ausencia de una estrategia a largo plazo.

El calendario marca fechas inamovibles. El vertedero de Salto del Negro cerrará sus puertas en diciembre de 2028. Apenas seis meses después, en junio de 2029, le seguirá el vertedero de Juan Grande. A partir de ese momento, el vacío. La administración insular carece de una hoja de ruta para gestionar los rechazos de las plantas de tratamiento de casi un millón de habitantes y de los varios millones de turistas que sostienen la economía canaria.

La factura del colapso logístico

La preocupación trasciende el mero debate político y se asienta en los datos técnicos. Carlos Manuel Medina Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Industriales, pone voz a la realidad que se vive sobre el terreno. La situación actual roza la saturación total. Los rechazos generados por la zona sur, el auténtico motor productivo de Gran Canaria, deberían procesarse en Juan Grande. Sin embargo, los camiones de recogida emprenden hoy una ruta del todo ineficiente hacia la capital.

Todo este volumen logístico se desvía hacia Salto del Negro, acortando a pasos agigantados la vida útil de unas instalaciones ya de por sí sentenciadas. Mover residuos de un extremo a otro de la isla no soluciona el problema estructural. Este parche operativo multiplica los costes de transporte, un sobreprecio que acaba repercutiendo en el bolsillo del contribuyente a través de sus impuestos.

Inacción institucional

El diagnóstico de Medina Álvarez sobre la actuación del Cabildo de Gran Canaria no deja margen para la duda. La institución encargada de proveer soluciones y garantizar infraestructuras ha evitado asumir el reto de frente. Según el decano, el panorama en los despachos resulta desolador. "El Cabildo no tiene proyectos, no tiene licitaciones, no tiene terrenos", sentencia.

Las grandes infraestructuras exigen años de tramitación, estudio y ejecución. La maquinaria burocrática consume un tiempo que la isla ya no tiene. El inmovilismo de los poderes públicos genera inseguridad y bloquea el desarrollo. Para Medina Álvarez, la causa de esta parálisis reside en la mera complacencia de los gestores políticos. "Se han estado durmiendo en los laureles", afirma el experto.

La incapacidad para licitar obras y habilitar terrenos refleja un problema crónico de gestión. Mientras el sector productivo opera bajo estrictos criterios de eficiencia, la administración delega la crisis al siguiente mandato. La falta de un plan B demuestra cómo la centralización de un servicio, cuando carece de previsión, arrastra a toda la sociedad.

La valorización como única salida

Enterrar basura bajo tierra representa un modelo del pasado. El suelo es un recurso muy escaso en Canarias, y dedicar metros cuadrados a acumular desechos supone una ineficiencia inasumible. Las sociedades avanzadas aplican la tecnología para transformar los problemas en recursos. La solución técnica, avalada por los profesionales, exige construir una incineradora.

Transformar los residuos en energía es la norma en los territorios que planifican su futuro con rigor. Ciudades como Madrid o Copenhague, al igual que países como Japón, basan su modelo en estas infraestructuras. Las plantas modernas operan de forma limpia, reducen el volumen de residuos a la mínima expresión y generan electricidad, aportando valor añadido a la red.

No hace falta buscar referencias en el norte de Europa. El modelo a seguir se encuentra en otros territorios insulares. Madeira y Mallorca cuentan con plantas incineradoras que procesan los remanentes de su basura. Las Islas Baleares y Madeira, con limitaciones geográficas casi idénticas a las nuestras, demostraron hace tiempo que la valorización energética resulta la única vía lógica para escapar de la trampa de los vertederos.

El futuro de Gran Canaria requiere inversión pública, agilidad administrativa y sentido común. Dilatar los plazos y obviar la realidad solo encarecerá la factura final. El reloj avanza hacia 2028 y el silencio y la inacción ya no son una opción.