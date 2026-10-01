Proexca lleva el "know-how" consultor de Canarias a Colombia

La experiencia acumulada por el sector turístico de las Islas Canarias vuelve a cruzar el Atlántico, esta vez en forma de servicios de consultoría estratégica y asistencia técnica. Una delegación integrada por once empresas del Archipiélago, bajo la dirección del viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, y del director de Promoción Exterior, Pedro Monzón, ha iniciado una misión comercial en Colombia organizada en alianza con la Federación Colombiana de Municipios. El encuentro ha contado con el respaldo institucional del Gobierno colombiano a través de su ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, así como de la agencia de promoción ProColombia y de la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá, consolidando un canal de cooperación bilateral centrado en la transferencia de conocimiento.

Asistencia técnica en la región del Valle de Tenza

La misión centra sus trabajos en la región del Valle de Tenza, donde las consultoras canarias especializadas colaboran directamente con los equipos técnicos y alcaldes de ocho municipios: La Capilla, Sutatenza, Guateque, Chivor, Santa María, El Macanal, Somondoco y San Luis de Gaceno. Mediante el desarrollo del proyecto Asistencia Técnica Turismo Rural y Sostenible, la expedición insular busca trasladar las herramientas metodológicas y operativas desarrolladas en Canarias durante décadas de gestión turística. Como destacó González de Vega durante las sesiones, el objetivo primordial es poner en valor el "grado de excelencia" de las firmas del Archipiélago para generar un encaje directo entre la oferta consultora canaria y las necesidades de desarrollo territorial de la zona andina.

Balance de la internacionalización económica regional

El despliegue en Colombia se enmarca en la estrategia de internacionalización impulsada desde la administración autonómica a través de programas como Canarias Aporta, que acumula 314 proyectos beneficiarios. En este contexto, la Consejería de Economía puso de relieve las magnitudes globales del ecosistema exterior de las islas, destacando una atracción de inversión extranjera directa acumulada de 1.131 millones de euros entre los ejercicios 2021 y 2025. A este volumen de capital se suma el impacto del sector audiovisual, que ha generado más de 432 millones de euros y cerca de 20.000 puestos de trabajo en el Archipiélago tras la realización de 180 rodajes solo durante el último año, consolidando la diversificación de los servicios avanzados exportables desde las islas.