Una de cada dos empresas registradas en Canarias permanece inactiva

Casi una de cada dos sociedades dadas de alta en el archipiélago solo existe en los archivos administrativos. Según el informe difundido este jueves por Iberinform, filial de Crédito y Caución, el 49% de las empresas en Canarias carece de actividad real, no deposita sus cuentas anuales y tampoco inscribe actos oficiales en el Registro Mercantil.

Esta bolsa de sociedades inactivas distorsiona las estadísticas oficiales sobre el músculo productivo de las islas. A menudo, cuando un negocio echa el cierre por falta de rentabilidad, los propietarios optan por dejar la sociedad latente para ahorrarse los costes notariales, registrales y fiscales que exige la disolución definitiva en España.

Tres puntos por encima de la media

El porcentaje isleño supera en tres puntos la media nacional del 46% y coloca a Canarias en la parte alta de la tabla de inactividad, igualada con Andalucía (49%) y solo por detrás de Ceuta y Melilla (52%). Otras regiones con un peso importante del sector servicios, como la Comunidad Valenciana y Murcia, registran un 47%, mientras que Madrid se sitúa en el 44%.

En el lado opuesto del mapa aparecen territorios donde el tejido productivo mantiene al día sus obligaciones formales. La Rioja (31%), Navarra (35%) y el País Vasco (36%) presentan las tasas más bajas de sociedades zombi, seguidas de cerca por Aragón y Extremadura, ambas con un 37%.

En el conjunto del país, el volumen de firmas sin pulso operativo roza ya los dos millones de sociedades (1.966.938). Los datos reflejan además un deterioro frente al ejercicio 2025. El número de pymes que cumple con el trámite de depositar sus balances ha caído un 6,6% desde el techo de 2021, una curva descendente que confirma el enfriamiento de las pequeñas sociedades.

Bloqueo registral y multas del ICAC

Dejar una empresa abandonada en el cajón para esquivar la burocracia de liquidarla conlleva riesgos patrimoniales. La primera consecuencia legal es el cierre de la hoja registral. Esta medida bloquea la vida jurídica de la entidad e impide inscribir ampliaciones de capital, poderes o cambios estatutarios, salvo el cese de los propios cargos.

Además, la falta de transparencia contable desprotege a los proveedores que operan en el mercado canario. La ley permite a socios y acreedores reclamar daños y perjuicios contra el patrimonio personal de los administradores si la ausencia de balances les genera quebrantos. Por último, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) conserva la potestad de abrir expedientes sancionadores e imponer multas a las firmas que incumplen el deber de publicar sus números.