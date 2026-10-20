Clavijo convocará el pacto migratorio ante el repunte de llegadas y la situación en El Hierro

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que convocará en los próximos días el pacto migratorio ante el repunte de llegadas al Archipiélago y la situación que, según ha advertido, vuelve a atravesar El Hierro.

Clavijo realizó el anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias, donde acusó al Ejecutivo central de hacer "oídos sordos" a las peticiones trasladadas desde las Islas.

Entre ellas citó la solicitud realizada hace aproximadamente un mes por la Consejería de Bienestar Social para convocar la Junta de Seguridad Canarias-Estado.

499 menores llegados en el último mes

El presidente aseguró que durante el último mes han llegado a Canarias 499 menores migrantes, de los que 432 habrían llegado sin acompañamiento.

Clavijo señaló además que la aplicación del nuevo pacto europeo de migración y asilo está dificultando los procesos de derivación y reclamó una mayor respuesta del Estado ante la situación.

También afirmó que Canarias solicitó explicaciones hace más de un mes por un supuesto informe del CNI que advertía de una nueva activación de la ruta canaria y del que, según sostuvo, el Ejecutivo autonómico no fue informado.

Preocupación por la situación en El Hierro

Clavijo centró parte de su intervención en El Hierro, donde aseguró que la situación migratoria vuelve a ser "dramática".

El presidente cuestionó las condiciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la isla y advirtió de que la presión asistencial podría volver a afectar al Hospital Nuestra Señora de los Reyes si aumentan las necesidades sanitarias vinculadas a las llegadas.

Estas advertencias fueron realizadas por el propio Clavijo durante su intervención parlamentaria y no estuvieron acompañadas de datos concretos sobre la ocupación actual del hospital o del centro temporal.

Canarias reclama más medios

La petición de convocar el pacto migratorio fue respaldada durante la sesión por el diputado de Coalición Canaria David Toledo, quien reclamó una posición común en las Islas alejada de las disputas entre los partidos estatales.

Toledo planteó que Canarias reclame al Estado más medios humanos, tecnológicos, marítimos y aéreos y que solicite formalmente a la Unión Europea el despliegue de Frontex.

Clavijo prevé reunir ahora a los integrantes del pacto migratorio en los próximos días, en un contexto marcado por las nuevas llegadas a las Islas, la atención a los menores migrantes y las dificultades que el Gobierno canario asegura encontrar en la coordinación con el Estado.