SFL Canarias debate con Lope Afonso sobre el rumbo de Tenerife

La tarde de ayer congregó en el histórico Círculo de la Amistad XII de Enero a quienes buscan respuestas concretas sobre el futuro de la isla. A las cinco de la tarde, Lope Afonso, presidente del Partido Popular en Tenerife y vicepresidente del Cabildo, dialogó con los miembros de SFL Canarias. El objetivo era diseccionar los temas que marcan la agenda económica y social de los tinerfeños, en un formato directo y pegado a la realidad de la calle.

El desafío de la vivienda

El acceso a un hogar bloquea el desarrollo de muchas familias en Canarias. Afonso abordó el problema evitando las fórmulas restrictivas que paralizan el mercado. La prioridad exige garantizar seguridad jurídica a los propietarios y agilizar unos trámites burocráticos que retrasan la construcción. La Administración necesita soltar lastre, poner suelo disponible y permitir que la oferta responda a la demanda real. Solo así los precios lograrán estabilizarse sin necesidad de imponer normativas asfixiantes.

El turismo como soporte vital

Frente a los discursos que cuestionan la principal industria del archipiélago, el diagnóstico fue rotundo. El turismo representa el soporte económico innegociable del bienestar insular. Afonso descartó la imposición de nuevas trabas. El reto consiste en gestionar con eficacia los ingresos que genera el sector, modernizar las infraestructuras y fomentar un modelo de calidad. La riqueza se crea atrayendo inversión y talento, no castigando a los sectores productivos que sostienen el empleo en Tenerife.

El peso del Cabildo en el día a día

Los asistentes plantearon una duda razonable sobre la utilidad práctica de las instituciones. ¿Cómo mejora el Cabildo la vida del ciudadano? El vicepresidente apostó por una administración que no entorpezca. El Cabildo debe actuar como un aliado del progreso individual, gestionando los recursos con rigor y devolviendo el esfuerzo fiscal mediante servicios útiles y de primera necesidad.

Al ser consultado sobre la presidencia y los escenarios políticos futuros, Afonso prefirió centrar el mensaje en el presente. La urgencia pasa por asentar la economía, moderar la presión fiscal y asegurar un marco donde el emprendimiento sea una vía factible, no un salto al vacío. Tenerife requiere políticas sensatas, centradas en ampliar horizontes y dejar que la sociedad civil recupere el protagonismo.