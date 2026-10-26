El Cabildo de La Palma lanza ayudas que caducan antes de poder pedirse

La Administración Pública vuelve a tropezar con sus propios trámites. El Cabildo de La Palma acaba de registrar dos nuevas líneas de ayudas enfocadas en la transición energética. El objetivo principal es financiar puntos de recarga para vehículos eléctricos y pequeños aerogeneradores de uso doméstico. Sin embargo, la gestión técnica de estos fondos ha dejado al descubierto un fallo de diseño que hace casi imposible su aprovechamiento.

Según la documentación oficial del ente insular, el plazo límite para ejecutar y justificar las instalaciones termina mañana, lunes 26 de octubre. El desconcierto surge al comprobar que el periodo para que los ciudadanos y empresas presenten sus solicitudes todavía no se ha abierto.

Un reloj administrativo roto

Las fichas técnicas de la convocatoria confirman este grave desajuste. Se exige a los interesados tener la obra totalmente terminada en una fecha en la que ni siquiera han tenido la oportunidad legal de registrar su petición. Este tipo de bloqueos burocráticos frustra los planes de quienes buscan modernizar sus hogares o negocios. Además, aleja a la inversión privada, que necesita certezas, reglas claras y plazos lógicos para poder operar con normalidad.

Pedir a un ciudadano o a una pequeña empresa que adelante el capital íntegro, ejecute una instalación compleja y la finalice antes de poder tramitar el respaldo público rompe cualquier principio de seguridad jurídica. Una vez más, la Administración exige a los administrados una agilidad y unos tiempos que ella misma es incapaz de cumplir en sus despachos.

Presupuesto testimonial para una isla necesitada

Más allá del enredo con los plazos de ejecución, destaca la escasa cuantía destinada a esta iniciativa. Las dos líneas de ayuda anunciadas cuentan con un presupuesto inicial conjunto de 23.000 euros. Una cifra ínfima que apenas alcanza para cubrir una fracción mínima de la demanda real en la isla. Si consideramos el coste medio actual de instalar un punto de recarga o un aerogenerador doméstico, estos fondos públicos se agotarán con las dos o tres primeras solicitudes que logren superar esta peculiar carrera de obstáculos administrativa.

El desarrollo económico de Canarias, y en especial la recuperación estructural de La Palma, requiere instituciones eficientes que faciliten la iniciativa ciudadana. Las políticas de escaparate, marcadas por cuantías insuficientes y bases inasumibles, terminan siendo un freno real para la economía local. Cuando la carga burocrática asfixia la voluntad de inversión ciudadana, el resultado inevitable es el estancamiento. Ahora la pelota está en el tejado del Cabildo, que deberá rectificar de urgencia para ofrecer un marco realista a los palmeros.