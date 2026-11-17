El Gobierno de España destinará cinco millones de euros adicionales para afrontar los gastos derivados del repunte migratorio en Canarias, con tres millones para el Servicio Canario de la Salud y otros dos millones para el Cabildo de El Hierro.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado este martes las nuevas medidas tras la segunda Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en Madrid.

Según las cifras ofrecidas por el ministro, más de 10.000 migrantes han llegado a El Hierro solo durante noviembre, mientras que desde comienzos de año hasta el 15 de noviembre la cifra ronda las 16.000 personas.

Torres ha señalado que actualmente permanecen en la isla unas 500 personas, una reducción que atribuye a las derivaciones y a los dispositivos de acogida activados durante las últimas semanas.

Tres millones para Sanidad y dos para El Hierro

De los cinco millones anunciados, el Gobierno de Canarias recibirá una subvención directa extraordinaria de tres millones de euros para cubrir gastos del Servicio Canario de la Salud relacionados con la atención a las personas migrantes.

El Cabildo de El Hierro dispondrá de otros dos millones de euros para afrontar gastos sociales y económicos derivados de las llegadas.

Estas partidas se suman a los 15,18 millones de euros movilizados previamente tras la declaración de la emergencia migratoria en Canarias para ampliar recursos de acogida, atención en costa y derivaciones hacia otras islas y la península.

Una treintena de agentes de refuerzo

Torres ha señalado además que desde el pasado 10 de noviembre se han incorporado unos 30 efectivos adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Salvamento Marítimo, la llegada a Canarias de la guardamar Calíope ha permitido reorganizar el dispositivo y trasladar a El Hierro la guardamar Urania, que se encontraba en Lanzarote.

Con estos movimientos, tres de las cinco guardamares operativas en España se encuentran actualmente destinadas en Canarias.

El ministro ha defendido que la respuesta del Estado está siendo "coordinada" y "rigurosa", una valoración que vincula a la reducción del número de personas que permanecen actualmente en El Hierro pese al fuerte volumen de llegadas.

Contactos con Senegal y Gambia

El Ejecutivo central también ha intensificado durante los últimos días los contactos diplomáticos con Senegal, Gambia y otros países de origen y tránsito para tratar de reducir las salidas de embarcaciones hacia Canarias.

Torres ha señalado igualmente que el Gobierno ha solicitado la participación de Frontex para reforzar la vigilancia desde Senegal mediante el avión desplegado en el país africano.

La Comisión Interministerial ha servido para revisar las medidas adoptadas durante la última semana ante un repunte migratorio que ha situado nuevamente a El Hierro como principal punto de llegada de la ruta canaria.