Santiago Abascal ha abierto su intervención en el debate a cuatro de este jueves con una referencia a El Hierro. En los 90 segundos de los que disponía cada candidato para hacer balance de la legislatura, el presidente de Vox ha sostenido que España afronta la cita electoral con una ciudad invadida, en alusión a Ceuta, y una "isla invadida", en referencia a El Hierro. La inmigración tenía reservado el último bloque de la noche, pero Abascal la ha llevado al debate desde su primer turno.

En lo que va de noviembre han llegado en cayuco a El Hierro unas 13.000 personas, más de las que viven en toda la isla. La jornada más difícil fue la del martes 24. Desde la madrugada y hasta la noche, los equipos de emergencia de La Restinga recibieron 14 cayucos con 1.971 personas a bordo. Al día siguiente, el Gobierno de Canarias declaró la emergencia en la isla.

Vox pide devolver los cayucos a sus puertos de salida

Abascal ya había empleado la palabra "invasión" en su mitin del 16 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife. Allí responsabilizó a Pedro Sánchez del repunte de las llegadas, que atribuyó a la regularización extraordinaria y a las ayudas públicas, y pidió que los cayucos fueran devueltos a sus puertos de salida. Los candidatos canarios de Vox también han rechazado los traslados desde El Hierro a Tenerife, Gran Canaria y la Península y han reclamado la repatriación de quienes entren de forma irregular.

Por otra parte, el PP también ha situado la inmigración en el centro de su campaña, aunque pone el acento en el control de las fronteras. En su visita a La Restinga el 20 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo propuso crear un mando único que reúna las competencias de inmigración que hoy se reparten entre varios ministerios y pedir apoyo a Frontex para reforzar la vigilancia de las costas canarias.

En cuanto al bloque de la izquierda, Pedro Sánchez defiende abrir más vías legales de entrada y reforzar la cooperación con Senegal y Gambia para frenar las salidas de cayucos. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, rechazó el término empleado por Abascal durante un mitin celebrado el domingo 22 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. "No es una invasión, es una emergencia humanitaria", afirmó Colau, que reclamó una presencia permanente del Estado en Canarias para que las islas no tengan que asumir solas la acogida.

Feijóo cambió su agenda para visitar El Hierro

Alberto Núñez Feijóo tenía previsto celebrar un mitin en Las Palmas de Gran Canaria, pero lo sustituyó por una visita a El Hierro tras el repunte de las llegadas. El viernes 20 de noviembre, al día siguiente de su cara a cara con Pedro Sánchez, el líder del PP acudió al muelle de La Restinga.

Santiago Abascal había hecho campaña en Canarias unos días antes, sin pasar por El Hierro. Sí acudieron a la isla los dos cabezas de lista de Vox al Congreso por las provincias canarias, Alejandro Gómez y Alberto Rodríguez, que el sábado 21 participaron en la protesta vecinal de Valverde por la gestión de la crisis migratoria.

Tampoco las agendas públicas de campaña de Pedro Sánchez y Ada Colau incluyeron actos en El Hierro. Por parte del Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visitó La Restinga el domingo 15, cuando pudo presenciar uno de los desembarcos. Este jueves 26 acudió al mismo muelle la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para conocer la situación de los menores llegados a la isla.