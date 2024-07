El referente cismático de las exmonjas de Belorado desafía al papa, al que acusa de provocar "millones" de muertes

El pasado viernes, 28 de junio, acababa el plazo para que el arzobispo italiano y exnuncio papal Carlo María Viganò -uno de los espejos en los que se miran las clarisas excomulgadas de Belorado- compareciera o presentara un escrito de defensa sobre la acusación de cisma que pesa sobre él. Pero, tal y como anunció que haría, no se presentó. En su lugar, publicó un extenso comunicado para reafirmarse en las palabras que le llevaron a esta situación.

"He decidido hacer pública esta declaración mía, a la que agrego una denuncia de mis acusadores, de su ‘consejo’ y de su ‘papa’. Ruego a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, quienes consagraron la tierra del Alma Urbe con su propia sangre, para que intercedan ante el trono de la divina Majestad, para que obtengan que la Santa Iglesia sea finalmente liberada del asedio que la eclipsa y de los usurpadores que la humillan, convirtiendo a la Domina gentium en sierva del plan del anticristo del Nuevo Orden Mundial", señala.

Como ocurre con el líder de la Pía Unión de San Pablo Apóstol y los de otras organizaciones similares -muchas de ellas consideradas sectas, por el Vaticano y expertos en grupos sectarios- que han surgido de la corriente tradicionalista, que rechaza la apertura y modernización que supuso el Concilio Vaticano II, Viganò asegura defender la verdadera Iglesia católica de aquellos a los que llaman usurpadores, entre los que se encuentra el mismísimo Papa Francisco.

Contra Francisco

"A partir del Concilio, la Iglesia se ha convertido en portadora de los principios revolucionarios de 1789, como admitieron algunos partidarios del Vaticano II y como lo confirma el aprecio de las Logias hacia todos los Papas del Concilio y posteriores, precisamente para los cambios que los masones venían pidiendo desde hacía tiempo", señala en la citada declaración.

Señala directamente a Francisco, de quien dice "no puede ser considerado miembro de la Iglesia". Le acusa de forma expresa de "herejía y cisma". Motivo por el que solicita que "sea juzgado y removido del trono que indignamente ocupa durante más de once años". "Esto no contradice en modo alguno el adagio Prima Sedes a nemine judicatur", afirma Viganò, "porque es evidente que un hereje, por no poder asumir el Papado, no está por encima de los Prelados que lo juzgan".

Antivacunas reconocido

Por otra parte, insiste en las tesis antivacunas y señala a Francisco como responsable de haber causado "graves efectos adversos, esterilidad y muerte en los millones de fieles que siguieron su insistente llamado a someterse a la inoculación de un suero genético experimental" durante la pandemia.

Viganò hace suyas algunas de las rocambolescas teorías de los que se dedicaron a difundir bulos de todos tipo sobre las fórmulas que -innegablemente- frenaron el avance de la covid y minimizaron las muertes a consecuencia de este coronavirus. Cosas como que se crearon "con fetos abortivos", acometiendo lo que él asegura fueron "crímenes de lesa humanidad".

¿Quién es Viganò?

El prelado, que en la actualidad tiene 83 años, fue ordenado sacerdote cuando tenía veintisiete. Cuatro años más tarde, se unió al servicio diplomático de la Santa Sede y a los 51 años se convirtió en obispo. Fue nuncio apostólico, embajador de la Santa Sede, un total de 23 años. De 1992 a 2009, en Nigeria (bajo el mandato de Juan Pablo II); de 2011 a 2016, en EEUU (dos años con Benedicto VI y cuatro con Francisco).

Incluso fue secretario general del gobernador de la ciudad del Vaticano de 2009 a 2011, por ende una de las personas de confianza de Benedicto XVI, a quien -según las ideas que defiende a través de sus redes y su fundación- hoy considera un usurpador. Bergoglio le destituyó como nuncio en EEUU en el año 2016. En los mentideros del Vaticano eran conocidas sus diferencias ideológicas, en cuestiones como las vacunas y el matrimonio homosexual.

Desde entonces, está jubilado. No obstante es patrón de la fundación Exsurge Domine, que -según reza en su web- nació como asociación en 2023 para luchar contra la "grave crisis eclesial" que ha llevado a la "persecución de los sacerdotes y religiosos que no se someten a la apostasía", y que son "expulsados ​​de sus parroquias, monasterios y conventos".

Aldea de expulsados

El proyecto estrella de esta fundación es la creación de una "aldea monástica" para aquellos que "fueron objeto de las purgas bergoglianas". De ahí que se haya convertido en un referente para las diez monjas clarisas de Belorado excomulgadas el pasado 22 de junio, que han apoyado públicamente a Viganò compartiendo un post en su defensa.

Como es habitual en estos grupos y organizaciones que se separan de la Iglesia católica, Exsurge Domine también solicita donaciones para dar continuidad a su actividad. La construcción de la mencionada aldea, advierten, supone una "suma elevada" de dinero.

Eso sí, sugieren, "si cada uno pone de su parte, no será imposible hacer frente", explican. También recuerdan a sus seguidores que, como ahora son fundación (inicialmente era una asociación), "existe la posibilidad de donar el 5x1000" en la declaración de la renta.